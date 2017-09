Székhelyi Józsefben még 70 évesen is él a hiperszexualitás

Székhelyi József az egyik főszereplője a Halpern és Johnson című darabnak, amely két olyan férfiról szól akik csak szerelmük sírja előtt tudják meg, hogy ugyanazt a nőt szeretik. A színész élete sok hasonlóságot mutat Halpern karakterével. Borsnak adott interjújában mesélt erről a hasonlóságról, családjáról és munkájáról.

A darab legelején mindkét főszereplő számára kiderül, hogy évekig egy szerelmi háromszögben éltek, amelyre a Székhelyi által megformált Halpern óriási féltékenységgel reagál. A színész szerint saját életében is volt ilyenre példa, de az szerencsére már rég történt.

– mesélte Székhelyi, aki szerint egy kapcsolatban abszolút nem számít a bőrszín, vagy a vallás, ha az egymás iránti elkötelezettség egyértelmű. Nem a féltékenység az egyetlen közös pont a fiktív karakter és a színész életében:

A szenvedély éltet, ami mindig is kísérője volt az életemnek. A hiperszexualitás, ami a szereplőben él, bennem is létezik, de a családom is nagyon fontos számomra. Ahogy az életben, a színpadon is a kapcsolatok alapja a szex. Az ő eltitkolt évtizedeiben is ott van egy rettenetesen erős, a szexualitásra épülő párkapcsolat, ami miatt majdnem el is vált.