Azt hiszed a te gyereked az undok, akkor ezt hallgasd

Chrissy Teigen modell kérte meg az anyuka-követőit, hogy osszák meg azokat a történeteiket, amikor a gyerekük gonosz volt velük. Kemény napja volt, és ez segítene. A sztorik csak jöttek, és jöttek. Amilyen őszinték és szuperek tudnak lenni az ovisok, olyan gonoszak is, itt a bizonyíték.

„Az 5 éves lányom egyik nap puncinak hívott.”

My 5yo daughter called me a pussy the other day. — Maureen Shaw (@MaureenShaw) 23 September 2017

„A 4 éves fiam megkérdezte, hogy miért használok sminket, mire mondtam neki, hogy azért, hogy csinosabb legyek. Erre ő: nem igazán sikerül.”

My 4 year old son asked me why I was putting on makeup and I said “To make me look pretty.” He replied “I don’t think it’s working.” — Chutup (@Chutup) 23 September 2017

„A múlt héten a 20 hónapos gyerekem megkérdezte, hogy kérek-e egy falatot a kajájából. Odamentem, erre fogta magát, és megette.”

Last week, my 20 month old offered me a bite of her food. As I went to accept it, she snatched it back & ate it. When I made a sad face — Ande Wall (@AndeWall) 23 September 2017

„A 3 éves gyerekem üvöltötte az arcomba, hogy neked véged, mamák lefújva.”

My 3yo just got right in my face and screamed, “You are over! Mommies are cancelled!” — Elizabeth Licata (@AmbienceChaser) 23 September 2017

