Hamarosan eldől, ki lesz a legszebb Rogán Cecília versenyén

Sarka Kata és Rogán Cecília szépségversenyéről, a Magyaroszág Szépéről nem sokat írtunk idén, nem véletlenül, valamiért nem kaptunk meghívót semmilyen sajótájékoztatóra, felkészítőtáborra vagy bármilyen más promóeseményre – sebaj.

A ruhaboltból lopó kajakos barátnője újra Sarka Katánál próbálkozik Nemsokára újra szépségkirálynőt avat Sarka Kata, az egyik versenyző múltja pedig eléggé eseménydús.

Ettől függetlenül a szépségverseny most is zajlik, a különbség az elmúlt évekhez képest csupán annyi, hogy ezúttal a propagandaminiszter, Rogán Antal felesége, Rogán Gaál Cecília már nemcsak zsűritagként, hanem társtulajdonosként szemlézi a lányokat, akik ezúttal is mind úgy néznek ki, mintha Sarka Kata húgai lennének.

Az eredményről beszámolunk, a verseny részleteitől megkímélnénk önöket, de ha szeretnék, a Duna World-ön élőben követhetik az eseményeket.