Az Exek az édenben végre jönnek az igazi drámák

A Viasat realityje kezd beindulni, a szereplők lassan megmutatják az igazi arcukat, folyamatosan jönnek be a volt kapcsolatok a képbe, úgyhogy lesz itt még üvöltözés. Most éppen Exek Norbi exe, Exek Zsuzsi gurult be, hogy Exek Norbi Exek Dia mellett marad helyette. Tudja követni?

Te érzelmi alapon akarod játszani ezt a játékot?

Fakadt ki Exek Zsuzsi, mondván, hogy egy árva szót sem tud beszélni volt pasijával, mert állandóan a nyomában van édenes párja, Exek Dia. Ez érthető, elvégre Norbiék gyakorlatilag szinkronban szexeltek egy másik szobával, ahol Tamás és Franciska is csináltak valamit a paplan alatt. De Exek Zsuzsi bekavart, elutazott Baliig, hogy egy kicsit keresztbe tegyen Exek Norbinak, aki eddig a pontig érezte jól magát a villában. A ma esti promó alapján viszont feladta a harcot, egy kis egyszerre üvöltözés után angolosan távozott, és rövidre zárta a beszélgetést.