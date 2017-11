Csányi: Mit lehet erre mondani?

Valószínűleg világraszóló bravúrt ért el a magyar labdarúgó-válogatott, amely tavaly nyáron még nyolcaddöntőt játszott a franciaországi Európa-bajnokságon, idén viszont Andorrától és Luxemburgtól is kikapott.

Pedig már nem a tavaly még hősként ünnepelt, idén viszont bűnbakká kikiáltott Bernd Storck ült a kispadon, hanem megbízott kapitányként Szélesi Zoltán, és Luxemburgban már ott volt az új csodatevő, a belga Georges Leekens is.

Hogy ő mit mondott az öltözőben, azt nem tudjuk, az viszont biztos, hogy Csányi Sándor MLSZ-elnök kiakadt a vereség után.

„Ezért kell új szövetségi kapitány. Mit lehet erre mondani? Nagyon csalódott vagyok. Hogy mit vártam? Annál biztosan lényegesen többet, mint amit láthattunk.

Lehet, hogy a kiállítás is befolyásolta a mérkőzés alakulását, de lássuk be, már előtte sem azt láttuk a pályán, amire talán számítottunk. Luxemburg futballozott, mi alárendelt szerepet töltöttünk be. Hogy új csapatra van-e szükség? Ez nem az én dolgom, ezt már az új szövetségi kapitány feladata eldönteni”

– idézte Csányit a Nemzeti Sport.

Idén még van egy meccse a válogatottnak, kedden a vb-résztvevő Costa Rica lép fel a Groupama Arénában, kíváncsian várjuk, ezek után mennyien látogatnak ki a stadionba.