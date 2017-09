Ilyen egy hamisítatlan Zlatan Ibrahimovic-üzenet

Az előző szezonban Zlatan Ibrahimovic a fény volt a manchesteri éjszakában a Unitednél, így nagy érvégés volt, amikor megsérült. Általános meglepetésre aztán a klub nem akart vele hosszabbítani, de végül megegyezte a felek, így újabb szezonra visszatér.

Igen ám, csakhogy közben a United leigazolta Romelu Lukakut az Evertontól 75 millió fontért, aki megörökölte Ibrahimovictól a 9-es mezt. Így viszont Ibrának kellett váltania, a 10-esben fog focizni az idényben. Ezzel kapcsolatban pedig tweetelt egy olyat csütörtökön, amire csak ő képes:

I never left, I just upgraded my number @ManUtd pic.twitter.com/lgSviWHzei

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) September 7, 2017