Az óriási bakija után azonnal kínossá vált Dembélé a Barcelonának

Sztojcskov és a Bayern is beszólt a Barcának

Nem sikerült a bemutatkozását hibátlanul lehoznia Ousmane Dembélének, a Barcelona vadiúj játékosának. A katalánok amikor megegyeztek a Dortmunddal, és opciók nélkül 105 millió eurót kifizettek a németeknek, akkor Neymar utódját látták a franciában.

Végre sikerült igazolnia a Barcának A hetek óta szívósan üldözött Ousmane Dembélé öt évre aláírt a katalánokhoz, 105 millió euróért. A kivásárlási ára 400 millió lesz.

Most, a Dembélé-napon, a Nou Campban azért kiderült, a fiatal támadó lehet bármilyen jó játékos is, azonnal be tudott égni.

Történt ugyanis, hogy a szokásos dekázás és trükközés neki sem ment.

Nunca pensé decirlo pero traigo el nivel de Dembélé. pic.twitter.com/Xx5jYeJKqA — Risco (@jrisco) 2017. augusztus 28.

A Barca a Neymarért kapott 222 millió euróból vett két olyan játékost (Dembélé mellett 40 millióért Paulinhót), akik nem tudnak dekázni. De, gondoljuk, a cél az volt, hogy focizni tudjanak. És azt már mindketten bizonyították.