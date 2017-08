Tévezék tiltólistás szereket használtak a 2010-es focivébén

Ismét lecsapott a Fancy Bears, az orosz hackercsapat, amely azután kezdte el, amolyan válaszcsapásul a működését, hogy lebuktatták az államilag irányított orosz doppinghálózatot. A Fancy Bears azóta szivárogtat ki jelentéseket nagy világeseményekről, most a 2010-es labdarúgó-világbajnokság volt a soros, írja a Guardian.

Most emaileket szivárogtattak ki, ezek alapján Carlos Tévez, Gabriel Heinze, Juan Sebastián Verón, Mario Gomez vagy épp Dirk Kuyt is olyan szert használt, ami a WADA tiltólistáján szerepelt. Ugyanakkor itt gyorsan le is kell szögezni, hogy

külön engedéllyel, valamilyen betegségre használhatták, tehát ez nem minősül doppingvétségnek.

A fent említett argentinok például betametazont használtak, ami a használt mennyiségétől függően minősül doppingszernek, azaz csak nagy adagban. Kuytnek dexametazonra volt engedélye, amit fogfájásra szedett. Gomez pedig szalbutamolt, amit asztmára használnak, írja a BBC.

A Fancy Bears azt is bedobta, hogy 2015-ben 150 labdarúgó bukott meg drogteszteken, Angliában például legalább négyen, hárman kokainnal, egy valaki pedig ecstasyval.

A FIFA és az FA is sajnálatosnak nevezte, hogy ilyen információk szivárognak ki. Mindkét szervezet mélyen elítéli, hogy nyilvánosságra kerülnek belső levelezések és információk, mivel a vb esetében a focisták nem követtek el doppingvétséget, míg az angol szövetség szerint szomorú, hogy ilyen belső infók kiszivárognak, mint például két folyamatban lévő doppingügyben is.

Fotó: OMAR TORRES / AFP