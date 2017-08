A PSG most 180 millió euróért akar igazolni

A 222 millió eurós Neymar megszerzése után tovább erősítene már így is bitang csapatán a párizsi klub. A Marca értesülései szerint ugyanis a PSG kicsengeti majd azt a pénzt a Monacónak Kylian Mbappé játékjogáért, amit a Real Madrid is beígért.

Ez 160 millió euró, plusz további 20 millió bónuszként.

Állítólag a két klub már meg is egyezett, az ügyvédek még átvizsgálják a szerződéseket, aztán, ha rendben találnak mindent, akkor végbe is megy az üzlet. Mbappét több nagycsapat is akarja, a fiatal francia csatár az előző a szezonban robbant be, BL-elődöntőig és francia bajnoki címig jutott a Monacóval, amelyben 44 meccsen 26 gólt szerzett.

