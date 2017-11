Mesés fordítás háromgólos hátrányból

Három védőből és a kapusból is bohócot csinált – videó

Tizenegy éve nem látott akkora fordítást New Jersey, mint amekkorát hokicsapata bemutatott a Chicago ellen. Történt, hogy az első harmadban bealudt a Devils és kapott egy sima négyest, amire Tanner Kero csak a harmad végén a 18. percben tudott reagálni (4-1). A második harmadban innen kezdték meg a visszakapaszkodást a meccsbe úgy, hogy 12 perc alatt zsinórban ütöttek további négy gólt, így a második harmad közepén már 5-4-et, a végén 6-5-öt mutatott a kijelző a New Jersey javára. Az utolsó harmadban Miles Wood (Képen, fotó getty images) biztosította be a végső sikert.