A Qualcomm bemutatta az első 5G-s mobiltelefont

A Qualcomm elsőként mutatott be 5G-kapcsolattal rendelkező referencia-mobilt az iparban, amivel felgyorsítja a következő generációs mobiltechnológiáért zajló harcot az Intellel és a Huawei-jel szemben. A teszt során X50-es nevű, tavaly bemutatott modemüket használták fel a készülékben, ezzel sikerült elérni a másodpercenként 1 gigabit sebességet 28GHz milliméter hullámhosszos frekvencián.

Jelenleg az 5G-kapcsolatra képes eszközök legalább akkora méretűek, mint egy kenyértartó, így a Qualcomm mindössze ötcentes méretű modem chipje nagy előrelépésnek számít, a cég tervei szerint a következő évben még ezt is felére sikerül csökkenteni.

Maga a tesztelésre készült 5G-s telefon prototípusa 9 milliméter vékony, széltől-szélig kijelzőt kapott, ahogy sok mai csúcsmobil is. Ez az első bizonyíték arra, hogy az X50 belefér egy mobilba, de a megoldáson már csak azért is finomítani kell, mert a modem rendesen szívja az akkumulátort.

Az 5G-s referenciatelefonnal a cég célja, hogy elkezdjék a szükséges teszteket, mert még rengeteg fejlesztésre lesz szükség addig, amíg a hétköznapi eszközökbe is beépülhet a megoldás. 2019-es mobilokban még biztosan nem látjuk viszont, a telefongyártók és hálózatok elsősorban tesztelésre használják majd. A jövőben pedig 4G/5G integrált Snapdragon chipsetek formájában építhetik be a támogatást a fogyasztói készülékekbe, ilyen chipet legkorábban 2019 második félévére ígéri a gyártó. De 2018 végéig kell várni a végleges szabványra is.

Az 5G várhatóan 2020-ra lesz publikusan is elérhető, és a Huawei jóslatai szerint megjelenésével minden eddigi szabványt ki fog ütni: a 3G, 4G, wifi helyett fog globálisan “uralkodni”. Ezzel bekövetkezik a mobilpiac 3. paradigmaváltása az 1G majd a 3G megjelenése után. Az 5G egyben több mint a következő generációs kommunikációs szabvány, hiszen egyesíteni fogja a mobil és vezetékes kommunikációt, megszűnik az átmenet mobilnet és wifi között.