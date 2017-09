Bejegyezték a Népszabadság hóhérja által megvett kelet-magyarországi médiavállalat névváltását

A Hajdú-bihari Napló, az Észak-Magyarország és a Kelet-Magyarország című megyei napilapokat kiadó, Heinrich Pecinához került Russmedia új neve Inform Média lett. Ezenkívül újabb változás történt a felügyelőbizottságban.

Bejegyezte a cégbíróság a Russmedia, a legnagyobb kelet-magyarországi médiavállalat tulajdonosváltását követő névváltást, így a kiadó ezentúl Inform Média néven működik tovább, derül ki a néhány nappal ezelőtti cégközlönyből.

A kiadóhoz olyan médiatermékek tartoznak mint a 32 ezres példányszámú Hajdú-bihari Napló, a 35 ezres példányszámú Észak-Magyarország és a 38 ezres Kelet-Magyarország című megyei napilap, valamint a Haon.hu, a Boon.hu és a Szon.hu címen elérhető regionális hírportálok. Érdekesség, hogy Inform Media néven egyszer már működött a médiavállalat, mely 2014-ben vette fel a Russmedia nevet.

Újabb változás a felügyelőbizottságban

A cégnyilvántartási rendszer alapján nem csak a vállalkozás neve változott, de egyúttal a felügyelőbizottságban is újabb változásra került sor. Máris kiszállt a bécsi illetőségű Christian Neuherz, aki meglehetősen rövid ideig, július 31-től volt a felügyelőbizottság tagja. A helyét Alexander Pendl vette át, akinek neve nemrég még a Russmedia/Inform Média új tulajdonosának, a nemrég gazdasági bűncselekményekben bűnsegédként elítélt Heinrich Pecina osztrák üzletember cégének, a VCP-nek a honlapján szerepelt. Az új felügyelőbizottsági tagnak egyébként ugyanaz a budapesti Csörsz Parkban található Horváth és Társa Ügyvédi Iroda a kézbesítési megbízottja, mely a Mészáros Lőrinc érdekeltségei közé került Mediaworks lapkiadónak is dolgozik, illetve mely ügyvédi iroda Heinrich Pecina ügyeiben is el szokott járni Magyarországon. Pecina amúgy a korábbi változások óta maga is tagja a Russmedia/Inform Média felügyelőbizottságának.

Idén nyári szerzemény

A Russmediát/Inform Médiát idén július végén szerezte meg Heinrich Pecina, a Népszabadság hóhérjaként, illetve a tavaly októberben bezáratott napilapot néhány éven át kiadó Mediaworks médiavállalat volt tulajdonosaként is ismert osztrák. A tranzakció kapcsán beszédes, hogy az ügyletet az az MKB Bank finanszírozta hitelezőként, melynek tulajdonosi körében mostanra már többségben van Mészáros Lőrinc, a gázszerelőből lett felcsúti milliárdos, aki korábban Pecinától megvette a Mediaworks kiadót. A hitel miatt a Russmediára/Inform Médiára az MKB Bank zálogjogot jegyeztetett be, ami azt jelenti, hogy Mészáros Lőrinc érdekkörébe került banknak az engedélye nélkül a kiadó nem adható tovább újabb tulajdonosnak.

Mint arról nemrég beszámoltunk, az Inform Media kiadót irányító Kálmán Erika – Pecina régi bizalmi embere, a kiadó ügyvezetője, a Mediaworks volt hr-igazgatója – rehabilitálta, illetve egyből magas vezetői pozícióba helyezte azt a Németh F. Bernadettet (ma használatos nevén Forgács Bernadettet), aki 2014-től a Mészáros Lőrinc által megvásárolt Veszprémi Naplónak volt a főszerkesztője, de akit erős jobboldali beágyazottsága ellenére is kirúgtak a meghekkelt Orbán-interjú utáni leszámolási hullám során. Pecina új cégében a Hajdú-bihari Naplót, az Észak-Magyarországot és a Kelet-Magyarországot kiadó cégnél a főszerkesztők fölé helyezte ő Kálmán Erika.

