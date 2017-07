Középkori cseh lovagtörténet nyerte a nagydíjat Karlovy Varyban

Kelet-Európa egyetlen A-kategóriás mustráját, a Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztivált június 30 és július 8. között rendezték meg, amelyen a korábbi évekkel ellentétben nem volt magyar induló a versenyprogramban (az elmúlt négy évben háromszor is magyar érdekeltségű film nyert, tavaly Hajdu Szabolcs low budget alkotása, az Ernelláék Farkaséknál, 2014-ben a grúz Kukoricasziget, amelyet Ragályi Elemér fényképezett, 2013-ban pedig Szász János Nagy füzete).

A legjobb filmnek járó Kristály Glóbuszért az orosz Arrhythmia, a ruandai népirtás következményeiről szóló Birds are Singing in Kigali, a híradósok életét bemutató román Breaking News, az izraeli meleg cukrászról szóló The Cakemaker, az amerikai romkom Keep The Change, a 90-es évek Grúziájában játszódó Khibula, a szlovák-ukrán határon csencselő cigicsempészekről szóló The Line, az egy Szentföldért harcoló kereszteslovagról szóló Little Crusader, a háború sújtotta Jugoszláviában játszódó Men Don’t Cry, a menekültválságról szóló török More, és a Himaláján játszódó Ralang Road versenyzett.

Legelőször az életműdíjat adták át, amit Vaclav Vorlicek rendező vehetett át.

Ezután a közönségdíj következett, amit a Sicario – A bérgyilkos forgatókönyvírójának, Taylor Sheridannek az első rendezése, a Wind River kapott. A díjat az alkotás főszereplője, Jeremy Renner vette át.

A dokumentumfilm szekcióban két díjat is átadtak, a zsűri nagydíját az Atelier de conversation kapta, legjobb alkotás pedig a Lots of Kids, a Monkey and a Castle lett.

Az East of the West szekcióban is két díjat adtak át, a zsűri nagydíja a Fallinghoz került, míg a legjobb film az orosz How Victor “the Garlic” Took Alexey “the Stud” to the Nursing Home lett.

A legjobb színésznő díját megosztva kapta Jowita Budnik és Eliane Umuhire, a Birds are Singing in Kigali főszereplői és Alexander Yatsenko (Arrhythmia) lett a legjobb színész.

A legjobb rendező Peter Bebjak lett, a The Line direktora.

A zsűri nagydíját a Men Don’t Cry nyerte.

Ezután Jeremy Rennernek ismét jelenése volt a színpadon, a legkiemelkedőbb művészi jelenlétért járó Kristály Glóbuszt kapta, vagyis jövőre neki is lesz ilyen menő promója:

A legjobb filmnek járó Kristály Glóbuszt pedig a cseh Little Crusader nyerte.

