Ez vár ránk a Tescóban, ha nem lesz minimum 200 ezer a fizetés

Megbénulhat a Tescók működése, a kizsigerelt dolgozók nagyon elszántak, hogy a béremelést harcoljanak ki. Mikor jöhet a sztrájk, és hogy kell elképzelni a munkalassítást egy áruházban?

A Tescókban sztrájk lehet, de előtte munkalassításra számíthatunk júliusban, adta hírül a Magyar Idők. Az ok, hogy a Tesco mindössze négy ezer forintos fizetésemelést akar adni. A szakszervezetek viszont azt szeretnék elérni, hogy minimum bruttó 200 ezer forintot keressen egy nyolcórás dolgozó. (Jelenleg a bruttó 161 ezer forintos bérminimum a legkisebb fizetés az áruházban, amit a szakképzetlen dogozóknak is megadtak.)

De vajon mit jelenthet a munkalassítás?

Lassabbra állítják a pénztárnál az árutovábbító szalagot, vagy gép helyett kézzel szeletelik majd a parizert? Kiderült, hogy ez is szóba kerülhet.

Három ember helyett dolgoznak

A Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének (KDFSZ) elnöke szerint elsősorban arra lehet számítani, hogy a dolgozók nem fognak két-három ember helyett dolgozni, mint most. Ma ugyanis a munkaerőhiány miatt kétszer-háromszor annyit kell a tescósoknak dolgozniuk, mint három éve – tette hozzá Bubenkó Csaba.

A lassítás leginkább azt fogja jelenteni, hogy normális tempóban végzik el a munkát ahelyett, hogy megszakadnának. És igen, lehet, hogy lassabban megy majd a szalag és a parizerszeletelés is. Vagy nem fognak futni egyik helyről a másikra, hanem csak normál tempóban mennek.

Mint mondta, az emberek ma rá vannak kényszerítve, hogy feszített munkatempóban dolgozzanak, mert különben nem végeznek. Ezt a frusztráló sietséget vetnék le munkalassítás címén – tette hozzá.

Elég, ha az előírásokat betartják

Nem úgy kell elképzelni tehát az egészet (a pénztáros példánál maradva), hogy az ott ülő dolgozó majd nem húzza le az árut, hanem vár, és csak úgy nézelődik. Inkább arra gondoljunk, hogy az előírásokat szigorúan betartva egyesével mindent kontrollál majd, például hogy rendben vannak-e a kódok, kihajol, hogy a kocsit is ellenőrizze, minden esetben megnézi, hogy a vásárlóé-e a bankkártya, ehhez elkéri az iratokat, és csekkolja azt is, alá van-e írva a plasztik.

Jelenleg ugyanis a sietség miatt erre nem mindig van idő – tudtuk meg. Bubenkó azt is hangsúlyozta: nem az a szándékuk, hogy a vásárlók és a munkavállalók között feszültséget szítsanak. Ezért is tervezik, hogy a vevőket is bevonják a szakszervezet akciójába. De hogy ezt pontosan hogyan is képzeljük el, azt nem árulta el a szakszervezeti vezető.

A vásárlónak sem mindegy

A vásárlók bevonását azért is tartják fontosnak, mert a munkavállalók problémái hatással vannak a vevőkre is; nem mindegy, hogy tíz kasszából csak egy vagy kettő van-e nyitva, fel vannak-e töltve a polcok, hiányoznak-e egyes termékek, stb. A munkakörülmények, a létszám összefügg azzal, hogy a vevő mit tapasztal, és ha a dolgozók helyzete javul, azzal a vásárló is nyer.Ha jobb a fizetés, vonzóbb lesz a kereskedelemben dolgozni. Ha pedig több ember dolgozik, akkor a vevő is jobb kiszolgálást kaphat.

Ma a bolti munka egy felmérés szerint nagyon nem népszerű, a munkakeresők csak akkor választják, ha a teljes anyagi ellehetetlenülés szélére sodródnak, és nincs más lehetőségük – mondja Bubenkó.

Nem egymással kellene versengeniük

Az sem egészséges, hogy ma ugyanannyit keresnek a szakképzetlenek, mint azok, akiknek van szakirányú végzettségük, jegyezte meg arra utalva, hogy a Tescóban mindenki megkapja a bérminimumot. A szakszervezetek szerint ehelyett minden fizetésnek el kellene érnie a 200 ezer forint bruttót, a szakképzett dolgozóknak pedig ennél többet kellene kapniuk. Jelenleg a Tesco a hátsó sorban kullog a kereskedelmi láncok között a bérek terén.

A szakszervezeti vezető szerint a láncoknak nem egymással kellene versenyezniük a bérek terén – vagy inkább abban, “hogyan tartsák alacsonyan a fizetéseket” –, hanem azokkal az ipari cégekkel, ahol ma 20-30 százalékkal többet kereshetnek a potenciális dolgozók, és lehet, hogy még a körülmények is jobbak. Nem véletlen, hogy a munkavállalók inkább ezeken a helyeken keresik a boldogulást.

Már eddig is volt lassulás, pont a problémák miatt

A Magyar Idők arról is írt, a munkaerőhiány miatt volt már olyan vidéki üzlet, amelynek bejáratánál a cég külön felirattal figyelmeztette a vásárlókat, hogy hosszú várakozásra számítsanak a pénztárnál.

Bubenkó Csaba szerint ez olyankor fordult elő, amikor nem volt meg a műszak létszáma, és a pótlásra megrendelt bérmunkás vagy diákmunkás sem érkezett meg valamiért.

Egy ilyen üzenet a vásárlók felé erősen elgondolkodtató. Egy multinacionális nagyvállalat eljut oda, hogy előre bocsánatot kér az emberektől, mert nem tudja őket normálisan kiszolgálni?

Úgy véli, mindezt csak magának köszönheti a cég: nem a külföldi munkával van az igazi probléma, hanem azzal, hogy a dolgozóknak elegük van abból, milyen rengeteget kell dolgozniuk, ráadásul úgy, hogy ezzel arányosan nem emelkedik a bérük.

Mennyire fájhat a Tescónak a munkalassítás?

Kiderült, hogy a szakszervezeteknek erre vonatkozó becsléseik még nincsenek. De nem is az a céljuk, hogy kárt okozzanak a cégnek – szögezte le Bubenkó. Bíznak a nyilvánosság erejében. Remélik, a Tesco számára presztízskérdés lesz, hogy Magyarország egyik legnagyobb foglalkoztatójaként komolyan vegyék a munkavállalók és a szakszervezetek kérését.

Nőtt a forgalom, csökkent a létszám, nőtt a dolgozók leterheltsége, és nem nőttek hozzá megfelelően a bérek. Be kell látniuk, hogy ez tarthatatlan mondta.

Még az is lehet, hogy rögtön sztrájk következik

Rákérdeztünk, minden áruházban számítani lehet-e majd júliusban a lassításra, mire a szakszervezeti vezető azt mondta, nem is biztos, hogy ezt meglépik. Attól függ, hogyan viselkedik majd a cég.

Ha a hatalmi arrogancia jeleit észlelik, akkor kihagyhatják a lájtosabb lépéseket, és jöhet rögtön akár a munkabeszüntetés is, a törvényi feltételek betartásával.

De szerinte még így is megbénulhat a Tescók működése. A dolgozók ugyanis nagyon nagy számban elégedetlenek, és hajlandóak is kiállni a jogaikért. Különösen, hogy a két szakszervezet (a másik a KASZ) összefogott, amire eddig még nem volt példa. Éppen emiatt arra is számítanak, hogy a többi üzletlánc dolgozói szolidaritásukat fogják kifejezni.

Úgy véli, ahogy a multik össze tudnak fogni saját érdekükben, és eredményeket elérni, úgy a munkavállalóknak is egységes álláspontot kell képviselniük, például a bér kérdésében is, hogy változásokat érjenek el. Amivel nem az a céljuk, hogy a munkáltatókat ellehetetlenítsék, hanem az, hogy a dolgozók pozícióit megerősítsék, hogy ne lehessen bármit lenyomni a torkukon, és felszabaduljanak kiszolgáltatott helyzetükből.

Az áruházláncot is kérdeztük, mennyire érzik fenyegetőnek a szakszervezet tervezett lépéseit, illetve hogy teljesítik-e a béremelési kérést. A sajtóosztály a következő választ küldte megkeresésünkre:

A Tesco a múlt héten jelentette be az elmúlt hat hónap második bérfejlesztését, és ezzel az idei évben már 1 milliárd forintot fektetett a magyarországi bérek emelésébe, aminek következtében több mint 13 ezer munkatárs jövedelme nő. A vállalat tavaly is nagyobb mértékű bérfejlesztést hajtott végre. A Tesco folyamatos kapcsolatban áll a szakszervezetekkel és közös célunk, hogy munkavállalóink tisztességes és versenyképes fizetést kapjanak kemény munkájukért.