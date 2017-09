Piti vita és pletykálás miatt ölt kétszer S. Mihály

Megkezdi a tárgyalását a Kecskeméti Törvényszék kedden a férfinak, aki két emberrel végzett Kiskunhalason,

egy férfival, akit a 2011-ben tanyáján ásott el, mert összevesztek

és egy nővel 2012-ben, mert idegesítette, hogy pletykás.

S. Mihályt több ember sérelmére elkövetett emberöléssel vádolják.

Előbbi bűncselekmény tehát a vádlott tanyáján történt hat évvel ezelőtt. A férfi azután bukott le, hogy megtalálták az áldozat csontjait tavaly nyáron, vagyis öt évvel a bűncselekmény elkövetése után. A meggyilkolt férfi eltűnését egyébként 2012 júniusában jelentette egyik rokona. A maradványokra Kiskunhalason, a Keceli út környékén bukkantak rá, egy erdős területen. A kirendelt szakértő megállapította: az eltűnt csontjai kerültek elő.

Felmerült a gyanú, hogy az áldozattal egy ismerőse végzett, aki később vallott is.

A rendőrség tavaly nyáron arról tájékoztatott, hogy az érintettek 2011 októberében vesztek össze. A vita odáig fajult, hogy a házigazda bántalmazta ismerősét, aki életét vesztette. Holttestét elásta az udvarán, ám 2015 őszén kihantolta és a maradványok egy részét elrejtette a közeli erdőben. A csontváz hiányzó részeit tetemkereső kutya segítségével találták meg.

Később kiderült, a férfi egy másik gyilkosságot is elkövetett.Erről a rendőrség idén májusban számolt be. A 2012-es haláleset aktáját azután porolták le, hogy a gyanúsított rendőrkézre került, a nő holttestére ugyanis nem messze a férfi otthonától bukkantak rá, a kiskunhalasi Rekettye-pusztában. A haláleset kapcsán akkor nem indult büntetőeljárás, mivel a szakértő azt állapította meg, hogy az asszony közlekedési baleset áldozata lett.

Bár kezdetben azt is tagadta, hogy ismerte a nőt, amikor a nyomozók ezt bizonyítékokkal megcáfolták, mégis beszélni kezdett. „Na jó,elmondom, őt is én öltem meg” – így kezdte vallomását. Indokként annyit tett hozzá, hogy idegesítette az asszony, mert folyton pletykált. A gyilkosságot előre eltervezte.

Tudta, hogy a nő aznap zárásig a kocsmában marad, ezért a bokrok közé bújva várt rá. A gyilkos eszközt, a kalapácsot már előre odakészítette. Állította: ugyanezzel a szerszámmal verte halálra egy évvel korábban a barátját.



Azt mondta, kesztyűt húzott, cipőjére pedig rongydarabokat kötözött, hogy ne hagyjon azonosítható lábnyomot. A nő után osont, és hátulról támadt rá. Miután megölte, elrejtette a biciklijét, a holttestet lehúzta az útról és hazavitte a borát. Utóbbi kijelentése azért fontos, mert a kocsmárosnőn kívül csak ő tudhatta, hogy a nőnél volt egy palack. Arról nem beszélt – legalábbis májusig – hogy mégis milyen pletykák miatt haragudott ismerősére.

Most a törvényszék is részleteket közölt a brutális bűncselekményekről. A tájékoztatásból egyebek mellett kiderül, hogy előbbi áldozatához milyen kapcsolat fűzte, és miért kellett meghalnia. Eszerint az érintettek fiatalkoruk óta ismerték egymást, ugyanis mindketten Kecelről származnak, és dolgoztak is együtt. Heti rendszerességgel találkoztak, barátok voltak. Az áldozat kulcsot adott későbbi gyilkosának a garázsához, hogy odategye a kerékpárját, ha a városba megy. 2011 októberében pedig megegyeztek arról, hogy zöldségféléket, terményt lopnak majd a környék gazdaságaiból.

A gyilkosság éjjelén a vádlott enyhén ittasan várt barátjára, majd – miután megérkezett, ledöntött még körülbelül egy deci pálinkát és 5 deci sört, majd együtt kimentek a tanya telekhatárán kívül, de annak közelében lévő fás, gazos területre. Onnan ugyanis ráláttak a területre, ahonnan zsákmányt akartak szerezni. Mivel a gazdaságban mozgásérzékelő lámpát szereltek fel – ami többször be- és kikapcsolt – , várniuk kellett az indulással. Nagyjából fél óra elteltével kisebb vita pattant ki köztük, mert az áldozat már indult volna, társa viszont várni akart.

Újabb fél óra elteltével a vádlott is megelégelte a várakozást, elment a kedve a lopástól és dühében visszament a közeli melléképületbe, ahonnan egy 60 centiméter nyélhosszúságú, több mint másfél kilós, elnyűtt kalapáccsal, valamint egy nejlonzsákkal tért vissza, hogy megölje a barátját, és elcsomagolja a ruháit.Hátulról támadt rá az áldozatra, tarkón ütötte a szerszámmal. A férfi összeesett, ezután támadója odaállt mellé és nagy erővel, legalább még nyolcszor lesújtott a koponyájára.

A sértett koponyasérülései egyenként és összességükben is közvetlenül életveszélyesek voltak, a koponyatörésekkel társuló agyzúzódás élettel össze nem egyeztethető állapotot hozott létre, mely elkerülhetetlenül a sértett halálához vezetett.

A férfi a történtek után lefeküdt aludni. A hajnali órákban visszament a megnézni, mi lett barátjával, majd a lábainál fogva visszahúzta a tanya területére, ruháit és cipőjét az alsónadrág és a zokni kivételével leszedte róla és a korábban elővett zsákba tette. A lemeztelenített holttestet a tanya melléképülete mögé húzta és egy körülbelül méter átmérőjű és egy méter mély gödörbe rejtette, ahonnan még évekkel szedett ki gyökerestül egy körtefát.

A ruhájával kitömött zsákot kidobta a szemétbe, a kerékpárját pedig visszavitte az otthonába. Később olykor még használta is a kétkerekűt, egészen addig, míg el nem lopták a kocsma elől. Az áldozatnak volt egy kocsija is, azt a tettes eladta.

Kiderült az is, hogy a csontmaradványok nagy részét – köztük a a férfi koponyáját – egy zsákba téve vitte el a tanyájáról 2015 őszén, és egyszerűen kiszórta a fűbe egy erdős részen, alig néhány száz méterre a tanyájától, ahol következő év februárjában megtalálták a rőzsegyűjtők.

A másik bűncselekményről is közöltek újabb részleteket. Például, hogy a nőt több napon át figyelte, mielőtt rátámad és végzett vele. Őt is hátulról ütötte le, és lesújtott rá még háromszor, valóban ugyanazzal a kalapáccsal, mint amivel barátját megölte.

