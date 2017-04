Nyártól felgyorsulhat a szuperkórházak építése

Akkorra lesz végleges kormánydöntés a programról.

Nyáron meg kell születnie a végleges kormánydöntésnek a budapesti kórházfejlesztésekről, utána felgyorsulhatnak az események, miután a programot kiemelt beruházássá nyilvánították – erről az Inforádióban beszélt Cserháti Péter miniszteri biztos.

A Magyar Közlönyben csütörtökön jelent meg az a jogszabály, ami lehetővé teszi mind a 26 beruházási helyszínen a tervezett fejlesztések engedélyeztetésének és végrehajtásának felgyorsítását. A rendelet 24 pontban sorolja fel azokat a közigazgatási ügyeket, amelyekben a program engedélyeit 8, illetve 15 napos határidővel kell elbírálni.

A megújulás már elindult – mondta Cserháti. Van olyan kisebb beruházás, ami már most zajlik, és több intézményben az eszközbeszerzések is elkezdődtek. A kórházaknak folytatniuk kell a tervezést, mert a döntés után az engedélyezéseket még idén el kell indítani, hogy jövő év elején a nagy centrumokban a bontás és a közművesítés is megkezdhető legyen.