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Belföld

Drágulnak a nem lakossági víz- és csatornadíjak

Adrián Zoltán / 24.hu
admin Farkas György
2026. 07. 01. 06:58
Adrián Zoltán / 24.hu
Marad a tartósan vízhiányos időszak.

Megjelent a Magyar Közlönyben Gajdos László élő környezetért felelős miniszter rendelete a nem lakossági felhasználók víziközmű-szolgáltatási díjak módosításáról. A változás nem érinti a háztartásokat. A cégek számára

A cégek számára drágul a közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és -tisztítás.

A nem lakossági besorolású felhasználóknak a közműves ivóvízellátás  fogyasztással arányos díja köbméterenként az eddigi 597 forintról 623 forintra emelkedik. (A havi alapdíj is drágul, az a fogyasztásmérő átfolyási átmérőjétől függ.) A szennyvíz elvezetésének és tisztításának ára továbbra is magasabb, a fogyasztással arányos díj 954 forint lesz köbméterenként, az eddigi 914 forint helyett. (A havi alapdíj ebben az esetben is a mérő átmérőjétl függ.)

A közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és -tisztítás új tarifái a cégek számára augusztus elsejétől változnak, mert Gajdos László rendelete egy hónap múlva lép életbe.

A miniszter közben elrendelte az idei tartósan vízhiányos időszakot az ország teljes területére. A Hivatalos Értesítőben a 2025-ben elrendelt tartósan vízhiányos időszakot 2026. július 1. napjával lezárta, július másodikától pedig újabbat rendelt el. A tartósan vízhiányos időszakban a korábbi szabályozás szerint a vízhasználó bejelentése alapján, vízjogi engedély nélkül, 30 napig, rendkívüli öntözési célú vízhasználat lehetséges.

Magyar Péter előzőleg arra kért mindenkit, hogy csak a legszükségesebb célokra használja a vezetékes ivóvizet. Több településen már intézkedtek a vízellátás biztosítására a csőtörések és gerincvezeték-hibák miatt, de csak akkor stabilizálható a helyzet, ha mindenki felelősen használja a vezetékes ivóvizet. Karácsony Gergely főpolgármester korábban a víziközmű-hálózat állapota, a vízpazarlás miatt korábban a jelenlegi rendszer megreformálását javasolta.

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