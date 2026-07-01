Több mint tíz napnyi kőkemény kánikulán vagyunk túl, kedden a Szécsényben mért 42 Celsius-fokkal megdőlt a magyarországi abszolút melegrekord. Nyugodtan mondhatjuk, hogy történelmi hőhullámban volt részünk, amelyet egy hőkupola okozott, extremitását az évtizedek óta zajló globális felmelegedés hatásainak köszönhettük – itt írtunk erről bővebben. Ma, szerdán, már szerencsére múlt időben írhatunk róla, hiszen küszöbön a régóta várt hidegfront, amely jelentős enyhülést és csapadékot is tartogat.

Délről nedvesség, északnyugatról pedig hideg légtömegek érkeznek fölénk, a front szerdán várható, viharok kíséretében

– mondja a 24.hu-nak Molnár László meteorológus.

A front előtt nedvesebb légtömegek áramlanak hazánk fölé, az egyre nagyobb területeken képződő felhők szűrik a napsugarakat, ezért már most „enyhébb” időben van részünk: a várható 33–38 fok legalábbis annak számít a korábbi 40 fok körüli értékek után. Szerdán délutántól aztán lassú mozgású zivatarok érik el térségünket, ami azt jelenti, hogy kialakulásuk helyén sok csapadékot kiadnak magukból, miközben nagy területek maradnak szárazon.

Nagyjából az ország 35 százalékán várható jelentős mennyiségű eső, felhőszakadás, elsősorban Budapest környékén, az Észak-Alföldön, az Északi-középhegységben és a Nyugat-Dunántúlon. Máshol csak elszórtan alakulhat ki zápor és zivatar, illetve bőven lesznek olyan helyek, ahol egy csepp sem esik. Ahol viszont igen, ott erős szél és jégeső is kialakulhat, érdemes figyelemmel kísérni a HungaroMet veszélyjelző oldalát.

A lehűlés csütörtökön teljesedik ki, a várható 26–32 fokos csúcsok megfelelnek a július eleji átlagnak.

Csütörtökön csökkenő számban és elsősorban a Dunától keletre várható záporok, zivatarok kialakulása, míg pénteken elsősorban az északkeleti tájakon van erre esély. A hidegfront hatása a jövő hét elején is kitart, jelen állás szerint július 6–7. magasságáig maradnak az említett 26–32 fokos csúcsok, és bárhol előfordulhat egy-két kisebb zápor, zivatar.

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