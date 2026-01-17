Ezért kétszer drágább az akácméz, mint a virágméz – szakértőket kérdeztünk

Gyerekkoromban az akácméz egyet jelentett a nagybetűs mézzel, és ez az axióma tudat alatt felnőttként is kísér, holott nyilván tudom: annyiféle méz létezik, ahány nektárt termelő virágos növényfaj. Sőt, még annál is több. Nyilván sok magyar érez hasonlóan, hiszen hazánkban az akácméz a legnépszerűbb fajta még akkor is, ha az ára szinte szó szerint duplája a „sima” virágméznek és a legtöbb úgynevezett fajtaméznek. Ennyivel költségesebb lenne az előállítása? Netán az élettani hatása sokkal kedvezőbb?
Bármeddig eltartható energiabomba
A cikk tartalmából
Cikkünk folytatásából többek között kiderül, hogy
- a mézbe a gyártási folyamat részeként jut virágpor, mint csokimikulásba a mogyoró;
- mit jelent a fajtaméz, a virágméz és a mézharmat méz;
- miért drágább az akácméz;
- a méz is vegyesen fogyasztva a legértékesebb;
- a magyar méhészek inkább méhanyának nevezik a méhkirálynőt;
- a here remek kifejezés a lusta emberre;
- a dolgozók kíméletlenül elbánnak a hím méhekkel;
- a méhek télen is 20 fokra fűtik a méhanya környezetét.
