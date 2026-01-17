Ezért kétszer drágább az akácméz, mint a virágméz – szakértőket kérdeztünk

Gyerekkoromban az akácméz egyet jelentett a nagybetűs mézzel, és ez az axióma tudat alatt felnőttként is kísér, holott nyilván tudom: annyiféle méz létezik, ahány nektárt termelő virágos növényfaj. Sőt, még annál is több. Nyilván sok magyar érez hasonlóan, hiszen hazánkban az akácméz a legnépszerűbb fajta még akkor is, ha az ára szinte szó szerint duplája a „sima” virágméznek és a legtöbb úgynevezett fajtaméznek. Ennyivel költségesebb lenne az előállítása? Netán az élettani hatása sokkal kedvezőbb?

Bármeddig eltartható energiabomba