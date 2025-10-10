Aranyat rejtenek egyes karácsonyfák tűlevelei

Egy a közelmúltban megjelent tanulmány alapján egyes karácsonyfák tűlevelei aranyat tartalmaznak – írja a Live Science. A kutatók közönséges lucfenyőket vizsgáltak, és arra jutottak,

hogy a bennük élő baktériumok révén a növények arany-nanorészecskéket választanak ki.

„Eredményeink arra utalnak, hogy a növényekben élő baktériumok és más mikroorganizmusok befolyásolhatják az arany felhalmozódását a fákban” – mondta Kaisa Lehosmaa, a finnországi Oului Egyetem ökológusa és a csapat tagja.

Az érintett mikrobák úgynevezett endofiták, amelyek a növénnyel szimbiózisban élve segítik a hormontermelést és a tápanyagok felszívódását. A lucfenyőkben ezek a baktériumok elkülönítik az oldható aranyrészecskéket, amelyeket a fák gyökereiken keresztül vesznek fel a vízzel.

A folyamat egyfajta biomineralizáció, ennek lényege, hogy az élőlények bizonyos mechanizmusokon keresztül szabályozzák a szövetekben kialakuló ásványi anyagokat. Ebben az esetben az endofiták valószínűleg a részecskék koncentrációját növelik, hogy csökkentsék azok toxicitását.

A szakemberek a finnországi Kittilä bányája közelében található lucfenyőket vizsgálták, a helyszín Európa legnagyobb aranylelőhelye. A csapat 23 növényből 138 tűlevélmintát vett, az aranyat négy fa esetében mutatták ki.

A nanorészecskéket olyan biohártyák vették körbe, amelyeket a Cutibacterium, a Corynebacterium és más baktériumnemzetség tagjai alakítottak ki. Ezek a hártyák komplex cukrokból és fehérjékből állnak, és lehetővé teszik a mikrobák számára a növényekben való fennmaradást.

A nanorészecskék és a biohártyák közti kapcsolat arra utalt, hogy a baktériumok felelősek az ásványi anyag izolálásáért. A fajok sokféleségének mértéke alacsonyabb volt az aranyat tartalmazó tűlevelekben, és más, korábbi publikációkban, amelyekben magas fémkoncentrációjú növényi szöveteket elemeztek, szintén csökkent mikrobiális biodiverzitást észleltek.

Fontos hozzátenni: a lucfenyőkből való aranykivonásból senki sem fog meggazdagodni, hiszen igen kis mennyiségű fémről van szó. A felfedezésnek azonban így is lehet gyakorlati haszna: úgy tűnik, a fák értékes jelzői lehetnek a mélyben rejtőző ásványkincseknek.