neonkék vaddisznó kalifornia difacinon
Neonszínű vaddisznókat találtak Kaliforniában

GlendilTEK / imgur
24.hu
2025. 08. 21. 10:00
GlendilTEK / imgur

A kaliforniai hatóságok figyelmeztetést adtak ki, miután Monterey megyében több neonkék húsú vaddisznót találtak – írja a Science Alert. A vizsgálatok során megállapították, hogy az ijesztő színváltozást rágcsálóirtó mérgezés okozta.

Az első felfedezések 2025 elejéről származnak, amikor is egy mezőgazdasági vállalkozó felkeresett egy vadállatok befogásával foglalkozó céget, mivel vaddisznók lepték el a területét. Dan Burton, a cég tulajdonosa szerint amikor felvágták az állatokat, azt tapasztalták, hogy azok húsa „neonkék, áfonyakék” színű volt.

Az elszíneződést a difacinon okozta, amely véralvadásgátlóként működik, súlyos belső vérzést okozva. Ez jelentős kockázatot jelent a vadon élő állatokra és az emberekre is, mivel hosszú ideig megmarad a szövetekben. A ragadozók vagy a szennyezett húst fogyasztó emberek másodlagos mérgezést szenvedhetnek, ennek azonban általában nem szokott közvetlen halálos következménye lenni: a tünetek között leginkább csak a levertség és a letargia szerepel.

Kártékony hatásuk azonban megkérdőjelezhetetlen: összefüggésbe hozták már a spermiumok számának csökkenésével, cukorbetegséggel és más egészségügyi problémákkal is.

A Qubit hozzáteszi, a közel százkilós állatok a mókuscsapdákban találhattak rá a méregre, és bár a csali a kisebb állatokra halálos, a vaddisznók viselkedésén nem változtatott. Egy 2018-as tanulmány már megállapította, hogy a Kaliforniában vizsgált vaddisznók 8,3 százaléka rágcsálóirtó maradványokat hordozott magában.

