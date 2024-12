Fény derült az időszakos böjtölés árnyoldalára

Az időszakos böjt (intermittent fasting) napjaink egyik legnépszerűbb fogyókúratípusa. Ennek többféle változata létezik: sokan a 16-8-as módszerben hisznek, melynek részeként a nap kétharmadában semmit nem esznek, mások viszont az 5-2-es leosztást preferálják, ami azt jelenti, hogy két napra minimumra csökkentjük a kalóriabevitelt.

A különböző kutatások szerint számos előnye van az IF-nek: az alanyok jelentős testsúlycsökkenésről számoltak be, de megfigyelhetően javul az anyagcsere is, csökkenhet a vércukorszint, valamint a szív- érrendszeri egészségre is pozitív hatása van.

A Nature szaklapban megjelent kutatás szerint azonban van egy negatívum is: a sokkhatásra válaszul ugyanis a szervezet lelassíthatja a szőrnövekedést. A kínai Westlake Egyetem kutatói úgy jöttek rá erre, hogy leborotválták kísérleti egereiket, majd váltakozó napos koplalásnak vetették alá őket. A negyedéves vizsgálat végére a diétázó egerek szőrzete azonban nem nőtt vissza annyira, mint az ugyancsak borotvált, de nem böjtölő egereké. A kutatók a szőrtüsző őssejtek pusztulásával magyarázták ezt a hatást.

A hvg szerint a további kísérletek kimutatták, hogy az időszakos koplalás beindította a kommunikációt a mellékvesék, a stresszhormonokat termelő szervek és a bőr zsírsejtjei között. Ez utóbbiak zsírsavat szabadítottak fel, amelyek megzavarták az őssejtek anyagcseréjét, és olyan károsodást okoztak, amelyek az őssejtek pusztulásához vezettek.

Az azonban kiderült, hogy amennyiben a diéta előtt és alatt antioxidáns krémet alkalmaznak, azzal megakadályozhatják a szőrnövekedés lelassulását.

Joggal merül fel a kérdés, hogy emberekre is igaz-e ez az eredmény. A kutatók ezt ellenőrizendő 49 embert osztottak be időszakos böjtölésre, illetve kontrollcsoportba. A böjtölők hajnövekedése 18 százalékkal lassabb volt, mint a utóbbi csoport tagjaié, és úgy tűnik, az egereknél megfigyelthez hasonló mechanizmus lehet felelős ezért a hatásért.