Tényleg veszélyes visszatartani a tüsszentést?

Rengetegen hallhatták gyermekkorukban a szüleiktől, nagyszüleiktől, hogy nem szabad visszatartani a tüsszentést, különben kipattan a szemük a helyéről. Ez persze városi legenda, a tudományos válaszok azonban óva intenek attól, hogy visszatartsuk a tüsszentési ingert, írja az IFLScience.

Egy orvosi esettanulmány szerint egy férfi szénanáthaszezonban autózott hazafelé, amikor tüsszentési inger lett úrrá rajta, de mivel nem akarta becsukni a szemét vezetés közben, úgy döntött, inkább visszatartja. Ezt követően nem sokkal nyomást kezdett érezni a nyakában, és duzzanatot is kitapintott. A közeli kórház sürgősségi osztályára érve egy gyors röntgen után kiderült, hogy a férfinak beszakadt a légcsöve.

A felgyülemlő nyomás egy kétszer két milliméteres lyukat eredményezett a légcsövén, és mint kiderült, a tüneteket a szubkután emphysema okozta, ami egy olyan állapot, mely során a levegő a bőr alatti legmélyebb szövetrétegek alatt reked.

Egy másik esetnél sem járt sokkal jobban az alany, miután becsukta a száját és befogta az orrát. A 34 éves ember ezután azt érezte, hogy fáj a nyelés, sőt még a hangjában is változást érzékelt. A vizsgálatok nyomán pedig kiderült, hogy a férfinek sikerült berepesztenie a tarkóját. Az orvosok szerint ez még szerencsésnek mondható eset volt, ugyanis számos szövődményhez vezethetett volna, mint például a dobhártya sérüléséhez, sőt akár agyi aneurizma repedéshez is.

Ha visszatartjuk a tüsszentést, más sérülések is felerősödhetnek, figyelmeztetnek a szakértők. Egy nőnek például csak ennek hatására derült ki, hogy kezeletlen jobb oldali arcüreg töréssel járkált. Ezek persze kiragadott esetek, de mivel a tüsszentés akár 56 kilométer per órás sebességgel is távozhat belőlünk, érdemes ódzkodni a visszatartástól.