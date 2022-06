Újabb videó készült a kincsekkel teli roncsról

További két történelmi hajóroncsot fedeztek fel a kolumbiai haditengerészet kutatói – írja az MTI. Iván Duque, az ország elnöke szerint a szakértők nagy teljesítményű műszerekkel vizsgálják a Cartagena partjainál 1708-ban elsüllyesztett, aranykincsekkel teli San José gálya roncsát.

Hétfőn újabb, távirányítású tengeralattjárókkal készített felvételeket is bemutattak a 900 méter mélyen fekvő maradványokról, amelyek a régészek szerint dollármilliárdokat érő kincseket rejthetnek.

A legújabb videók minden korábbinál részletesebb képet mutatnak az egykori gályán lévő tárgyakról, az aranyrudakról, arany- és ezüstpénzekről, a Sevillában és Cádizban 1655-ben gyártott ágyukról és egy érintetlen kínai porcelán étkészletről, amelynek darabjai a hajó jelzését viselik magukon.

A robot egy, a gyarmatosítás idejéből származó másik hajót is felfedezett, továbbá egy vitorláshajót, amely a mintegy 200 évvel ezelőtti kolumbiai függetlenségi háború idejéből maradt fenn.

