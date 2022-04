Elveszettnek hitt emberfaj élhet egy indonéziai szigeten

2003-ban régészek egy csoportja az indonéziai Flores szigetén folytatott feltárást. Céljuk az volt, hogy jobban megértsék a modern ember Ázsiából Ausztráliába történő vándorlását, az ásatás során azonban óriási meglepetésre egy korábban ismeretlen emberfaj jó állapotú csontváza került elő – írja az IFLScience. Ősi rokonunk a floresi ember (Homo floresiensis) nevet kapta, mérete miatt viszont gyakran nevezik hobbitnak, utalva J.R.R. Tolkein, A Gyűrűk Ura szerzőjének egyik kitalált fajára.

A kutatók eleinte úgy vélték, hogy a hobbit meglehetősen sokáig fennmaradt, és csak mintegy 12 ezer éve halt ki, de a későbbi vizsgálatok már azt mutatták, hogy 50 ezer éve tűnt el. Gregory Forth, az Albertai Egyetem antropológusa a közelmúltban, a The Scientist felületén megjelent véleménycikkében ugyanakkor arról ír, hogy tévedhettünk a faj túlélésével kapcsolatban.

A szakértő szerint elképzelhető, hogy a floresi ember még mindig él.

Forth úgy látja, hogy a kutatók nem fordítanak elég figyelmet a faj fennmaradásának azon bizonyítékaira, amelyek az őslakosoktól származnak. A floresi liók szerint ugyanis a helyi erdőkben él egy majomember.

A szakértő cikkével közelgő könyvét (Between Ape and Human) népszerűsíti, célja a művel az volt, hogy megtalálja a legjobb magyarázatot a helyiek beszámolóira. Forth több mint 30 szemtanúval közvetlenül is beszélt. Az antropológus arra a megállapításra jutott, hogy a szigeten él, vagy a közelmúltban még élt egy hominini a modern emberen kívül.

A floresi liók népi zoológiája ismer történeteket emberekről, akik az új környezetekhez alkalmazkodva állatokká alakultak. A kutató ezt a lamarckizmushoz hasonlítja, amely szerint a megszerzett fizikai tulajdonságok öröklődnek. Az elbeszélt változások az őslakosok megfigyeléseit tükrözhetik, akik különbségeket és hasonlóságokat vettek észre a feltételezett ősfaj és annak leszármazottai között.

A liók állatokként írták le a lényeket, mivel azok nem rendelkeztek a modern emberéhez hasonló nyelvvel vagy technológiával. Ennek ellenére látták, hogy nagyon sokban emlékeztetnek rájuk, az emberszerű megjelenés pedig bizarr és nyugtalanító lehetett az őslakosok számára.

Forth szerint első megérzésünk az, hogy a floresi majomember csupán a képzelet szüleménye. A szakértő ugyanakkor úgy véli, hogy a liók tudását érdemes beépíteni a kutatásokba.