Nagy esők jönnek a hosszú hétvégén

Jelenleg Ukrajna térségében van a középpontja annak az anticiklonnak, amely hűvös, de száraz, napfényes időt biztost a Kárpát-medencében. A képződmény stabilan és erősen tartja magát, ennek köszönhetően nem jutnak el fölénk a nyugatról származó, enyhe csapadékot hozó frontok.

Az őszi szünet időjárása így kevésbé változékony, mint amire korábban számítani lehetett, de a nyugalom nem tart sokáig. Sőt, pont a hosszú hétvégére, halottak napjára és mindenszentekre „romlik el” az idő.

Vasárnap este várható egy markáns ciklon betörése nyugatról, amiből országszerte komolyabb esőkre számíthatunk

– mondja a 24.hu-nak Molnár László meteorológus, a Kiderül.hu munkatársa.

Jön az eső

Kedd este egy front érte el hazánkat, de az anticiklon most még annyira ereje teljében van, hogy teljesen elaprózta, megtörte az erejét, fölénk érve semmiféle érezhető hatása nem volt. Így hát a következő napokban is maradnak a hűvös hajnalok néhol enyhe, -1 és -3 fokos fagyokkal, napközben pedig a szinte zavartalan napsütés mellett 12-18 fokig melegszik a levegő. Csapadék nem valószínű, a szél is enyhe marad.

Nyugat-Európa felett azonban a hét közepén kialakul egy markáns ciklon, és lassanként araszol fölénk. Vasárnap lesz a napja, amikor „legyűri” az anticiklon védelmét, és egészen más időjárást hoz Magyarországra.

Vasárnap délután nyugatról fokozatosan érkeznek a felhők, a nyugati országrészben már este eleredhet az eső.

Hétfőn és a jövő hét első felén aztán országos esőzések jönnek, jelentős mennyiségű csapadékra van kilátás. A felhősödésnek köszönhetően viszonyt magasabb lesz a napi középhőmérséklet: napközben ugyan továbbra is 12-17 fokos maximumokra van kilátás, ám az éjszakai fagypont közeli értékek helyett átlag 6-7 fokot mérhetünk.

Komolyabb lehűléssel indulhat a tél

Az Agronaptár.hu hosszabb távú előrejelzése szerint a jövő hét közepétől szárazabbra és hűvösebbre fordul időjárásunk. A 7-8 fokos napi középhőmérséklet november második felében már teljesen átlagosnak mondható, de a maximumok átlag alatt alakulnak.

A hónap közepén párás, szürke napok köszöntenek ránk, majd jelen állás szerint november 25-26. táján markáns északi ciklon teszi látogatását térségünkben. Más szavakkal: nagy valószínűséggel a tél nemcsak megérkezik, de bemutatkozásként rögtön ki is mutatja a foga fehérjét.