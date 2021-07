Újabb lopott műkincset találtak a Bibliamúzeumban

Visszakerülhet Irakba egy Gilgames-tábla, miután hétfőn egy bíróság is megerősítette, hogy az amerikai hatóságok jogosan kobozták el a Hobby Lobby barkácsáruház-lánctól – írja az MTI. A kétes eredetű, 3500 éves ékírásos táblát 2014-ben 1,67 millió dollárért vásárolta meg a Green család tulajdonában lévő cég a család által alapított washingtoni Museum of the Bible (A Biblia Múzeuma) számára. Az elmúlt években kiderült, hogy az intézmény rengeteg hamisított és lopott műtárgyat szerzett be.

A Gilgames-álomtábla néven ismert műkincs a mai Irak területéről származik, és a legrégebbi irodalmi emlék, a sumér Gilgames-eposz részletét őrzi.

A New York-i ügyészség szerint a Hobby Lobby szándékosan elhallgatta az Egyesült Államokba illegálisan bevitt tábla eredetével kapcsolatos fontos információkat.

Az ügyészség által tavaly benyújtott polgári peres dokumentumok alapján a leletet 2003-ban egy Londonban élő, közel-keleti régiségekkel foglalkozó jordániai műkereskedő vette meg. 2007-ben 50 ezer dollárért adta el a tárgyat, és a táblához egy hamis igazoló dokumentumot csatolt, amely azt állította, hogy a műkincset 1981-ben egy aukción vásárolták az Egyesült Államokban.

A tábla következő vásárlója 2014-ben a Hobby Lobby lett, amely adócsalást is elkövetett, mert noha az adásvételi ügylet New Yorkban jött létre, oklahomainak tüntették fel, hogy ne kelljen áfát fizetni. A Gilgames-táblát, amely az iraki múzeumokból 1991-ben ellopott több ezernyi műkincs egyike lehet, 2019 szeptemberben kobozták el a múzeumtól.

A Hobby Lobby már 2017-ben hárommillió dolláros büntetést kapott. A cég több ezer olyan műkincset – köztük ékírásos táblákat és ősi mezopotámiai pecséteket – kényszerült átadni a hatóságoknak, amelyekről kiderült, hogy illegálisan csempészték be Irakból.