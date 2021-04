Rengeteg földön kívüli anyag hullik bolygónkra

A Naprendszer meglehetősen poros, az űrben keringő részecskék különböző égitestekről, például üstökösökről származnak. Ahogy a Föld mozog, rendszeresen találkozik ezekkel az anyagokkal, melyeknek egy része a felszínt is eléri. Egy friss tanulmány alapján évente nagyjából 5 ezer tonna földön kívüli szemcse rakódik le bolygónkra – írja az IFLScience.

Egy nemzetközi programban 20 éven át vizsgálták, hogy mennyi idegen anyag juthat el a Földre.

Az új becslés alapján minden évben 5,2 millió kilogramm mikrometeorit találja el a felszínt.

A nagyobb meteoritok tömege évente 10 ezer kilogramm körül mozog.

A szakértők által leírt törmelékek többsége 30-200 mikrométeres, és ahogy a méretükből is sejteni lehet, egyáltalán nem könnyű felmérni a mennyiségüket. Julien Rojas, a Párizs-Saclay Egyetem munkatársa és kollégái azokat a mintákat elemezték, amelyeket egy, az Antakrtiszon található kutatóállomás közelében gyűjtöttek be hat expedíció alatt. Mivel a térségben kevés friss hó halmozódik fel, és a földi por szintje is elhanyagolható, a terület tökéletes helyszínt biztosított a vizsgálathoz.

Az eredmények alapján a mikrometeoritok 80 százaléka üstökösökről származik, az érintett objektumok többsége a Jupiter-család tagja. A maradék 20 százalék aszteroidákhoz köthető.

Az adatok a 100 mikronnál nagyobb részecskék esetében összhangban vannak elméleti előrejelzésekkel, 100 mikron alatt viszont a véltnél sokkal alacsonyabb a mikrometeoritok száma. Erre több magyarázat is van: a vizsgálat helyszínéről a szemcsék egy része eltűnhet; az anyagok töredéke juthat csak át az atmoszférán; esetleg a vártnál sokkal kevesebb a por a Föld környezetében.