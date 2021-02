Megérkezett az első olyan kép a Marsról, amit az arab szonda készített

Közzétette az Egyesült Arab Emírségek vasárnap az első képet a Marsról, amelyet az első arab marsszonda, az Amal (Remény) készített a vörös bolygóról. A szerdán, pirkadatkor készült felvételen jól kivehető a bolygó északi sarkvidéke, valamint a Naprendszer legnagyobb vulkánja, az Olympus Mons – írja az MTI.

A fotót öt nappal azután publikálták, hogy hét hónapig tartó utazás eredményeként kedden Mars-körüli pályára állt az arab világ első bolygóközi űrszondája, az Amal. A Mars felszínéntől 25 ezer kilométeres távolságból fényképet az ország tényleges uralkodója, Mohamed bin Zajed tette fel Twitter-fiókjára.

„A Remény szonda Marsról készült felvételének hazaérkezése meghatározó pillanat történelmünkben, és azt jelenti, hogy az Egyesült Arab Emírségek csatlakozott az űrkutatásban élen járó országokhoz” – hangoztatta a trónörökös.

