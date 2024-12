Bochkor Gábor nem először akasztotta ki az embereket – 10 provokatív beszólás a rádióstól

Bő tíz éve a Music FM hallgatóinak beszélt a férfi-női kapcsolatokról:

Kifejtette a gondolatait arról is, hogy Pierce Brosnan felesége épp akkoriban felszedett magára néhány kilót. Szerinte azok a nők, akik súlyfelesleget szednek magukra, nem érdemelnek párkapcsolatot:

Olyan ez a nő, mint egy hirdetőoszlop, amit elvittek innen Budapestről. Ez a bűbáj férfi azt írja a képek alá, hogy kövéren és soványan, mindenhogy szereti őt. Pedig a felesége képét nézve arra gondolok, hogy mintha nem ugyanez az ember lenne. Tudom, hogy most rengetegen fel fognak háborodni, de muszáj beszélni azokról, akik egyszerűen nem figyelnek oda magukra. Aki ennyit hízik, az külsőre is méltatlan lesz a partneréhez, mert leszarja a párkapcsolatot.

Egy 2016-os Music FM-adásban a tömegközlekedésről és a jegyautomatákról volt szó, amikor Bochkor felidézte, mennyivel jobban ment ez a németeknek már a 70-es években is. A beszélgetésre érkeztek a hallgatói kommentek, amelyek között volt egy, amit nem kellett volna beolvasnia: „Bocsi, most, hogy mesélsz, már bánom, hogy nem a németek nyerték meg a háborút!”

Bochkor azonban nemcsak, hogy felolvasta, de megjegyezte, egyet is ért vele.

Akkori kollégája, István Dani elképedve fogadta mindezt, mire Bocsi felmérve a helyzetet azzal terelt, hogy csak poénkodott. A Music Fm akkori vezérigazgatója, Kiss Anikó kitartott a műsorvezető mellett, elnézést kérve:

Gábor egy kétértelmű, egyben elítélendő hallgatói véleményre rosszul reagált, amit rögtön igyekezett is helyrehozni. Ismerve Bocsit, tudom, hogy ez csak egy szerencsétlen kijelentés volt, és kétségem sincs afelől, hogy ő nem így gondolkodik. Már adásban belátta, hogy hibázott, ha nem így lenne, nem is dolgoznánk együtt. Ezzel le is zártuk az ügyet.