Százmillió dolláros versenyt hirdetett Elon Musk

Elon Musk 100 millió dollárral száll be egy új, az X Prize Foundationhöz köthető versenybe, melynek célja szénsemlegesítő technológiák fejlesztése – írja a The Verge. A világ leggazdagabb embere már januárban, a Twitteren bejelentette tervét, a részletek viszont csak most váltak ismertté.

A pályázatra a világ minden tájáról lehet nevezni, a program négy évig tart majd. 18 hónap után 15 döntős csapatot fognak kiválasztani, a projektek 1-1 millió dollárt kapnak majd. Emellett 200 ezer dolláros támogatást fognak biztosítani 25 olyan csapatnak, melyet diákok alkotnak.

A verseny győztese 50, a második helyezett 20, a harmadik pedig 10 millió dollárt fog kapni a pályázat végén.

A résztvevők feladata az lesz, hogy olyan technológiát hozzanak létre, amellyel közvetlenül nyerhető ki szén-dioxid a légkörből vagy az óceánból, a kivont anyagot pedig tartósan, környezetbarát módon kell tárolniuk. Az X Prize Foundation olyan megoldásokat keres, melyekkel legalább napi 1 tonna szén-dioxid vehető fel, és amelyek felskálázhatóak gigatonnás szintre. A verseny további részletei 2021 áprilisára várhatóak.

Musk szerint nem elméleti, hanem a való életben is jól alkalmazható rendszerekre számítanak. A szénelnyelő technológiák egyelőre igen költségesek, sok szakértő ugyanakkor úgy gondolja, hogy a módszer segítségével hatékonyan vehetnénk fel a küzdelmet a klímaváltozással.