Megtalálták a világ legkisebb kaméleonját

Egy friss tanulmányban a szakértők egy új kaméleonfajt, a Brookesia nanát írják le – számol be az IFLScience.

Az állat felfedezése nem volt egyszerű, hiszen az élőlény jól rejtőzködik, ráadásul igen apró, nagyjából akkora, mint egy emberi köröm.

A Mark D. Scherz, a Potsdami Egyetem munkatársa és kollégái által azonosított élőlény a legkisebb ismert kaméleon a világon. Az eddigi rekorder a 9 éve megtalált Brookesia micra volt.

Meet Brookesia nana, the Nano-Chameleon, probably the world’s smallest amniote vertebrate!

