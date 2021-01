A kormány mától az OGYÉI szakmai vizsgálata nélkül is engedélyezhet vakcinát

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón több érdekes kijelentést is tett, a vakcinaengedélyeztetésre vonatkozó új kormányrendeletek csak most jelentek meg a Magyar Közlönyben. A 19/2021. kormányrendelet gyakorlatilag kimondja, hogy gyógyszert és vakcinát is úgy engedélyezzen a kormány itthon, hogy az OGYÉI-nek (Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetnek) arra nem kell rábólintania.

A „biztonságos veszélyhelyzeti gyógyszerellátáshoz szükséges egyes intézkedésekről” szóló rendelet legújabb változata tulajdonképpen a 488/2020. rendelet továbbfejlesztése – a Telex szerint ennek a 6/A bekezdése tette lehetővé, hogy az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) bármiféle vizsgálat nélkül engedélyt adjon az AstraZeneca vakcinájának, azon az alapon, hogy azt az Egyesült Királyságban már megvizsgálta és jóváhagyta a helyi gyógyszerhatóság. A rendelet a koronavírus-járvány miatt született meg, és február 8-ig érvényes.

A mostani rendelet azonban még ennél is tovább megy, erről számolt be Gulyás Gergely a délelőtti kormányinfón: a kormány most már bármilyen gyógyszert és vakcinát engedélyeztethet, ami

az Európai Gazdasági Térség országaiban,

vagy az Egyesült Királyságban engedélyezett,

esetleg legalább három országban alkalmazzák már, és ebből a háromból legalább az egyik európai uniós tagállam vagy tagjelölt,

és a szert már legalább egymillió emberen használták már.

Ezzel a magyar kormány nemcsak az EMA (Európai Gyógyszerügynökség) engedélyeztetési folyamatát kerüli meg, hanem gyakorlatilag az OGYÉI-t is, hiszen így nincs szükség a gyártás és a vakcina külön hazai ellenőrzésére sem.

A kormányrendelettel gyakorlatilag mind – az egyébként már engedélyezett – Szputnyik V-öt, mind a kínai Sinopharm vakcinát engedélyezni lehet soron kívül is, utóbbival ugyanis már novemberben több mint egymillió kínai állampolgárt oltottak be.

Mindenképpen aggasztó, hogy a múlt héten Orbán Viktor finoman nyomást gyakorolt az OGYÉI-re azzal a kijelentésével, hogy reméli, minél előbb megtörténik a „kínai vakcina” engedélyeztetése (ez a Sinopharm oltóanyagát takarja), ezzel a kormányrendelettel azonban már nem is kell megvárnia a szakmai szervezet véleményét. Kételyek merültek fel a Szputnyik V engedélyeztetésének kapcsán is, de a sajtóértesüléseket nem sikerült sem megerősítenünk, sem megcáfolnunk, mivel az OGYÉI-től nem kapunk választ a kérdéseinkre.

Hivatalosan egyébként az Európai Unió tagországai olyan vakcinát engedélyeztethetnek az EMA nélkül, amely nem biotechnológiai módszerekkel készül. Ilyen a Sinopharm és a Szputnyik V is, valamint az AstraZeneca vakcinája.