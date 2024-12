A Reszkessetek, betörők! filmzenéjét viszi egy zenekar jövőre a Budapest Sportarénába

Minden idők egyik legnépszerűbb karácsonyi mozija, a Reszkessetek, betörők! (Home Alone) zenéjéből rendeznek koncertet jövőre a Papp László Budapest Sportarénában – derül ki a szervezők sajtóközleményéből.

A világhírű zeneszerző, John Williams szerzeményeit a Hungarian Studio Orchestra adja elő élőben 2025. december 22-én, a film vetítésével együtt – közölte a szervező Green Stage Production iroda csütörtökön az MTI-vel. A koncertet az ismert holland karmester, Ernst van Tiel vezényli. Mint a közlemény kiemelte, a Home Alone in Concert sorozat 2013-as debütálása óta hatalmas sikerrel fut világszerte, különböző zenekarok előadásában.

A Macaulay Culkin főszereplésével 1990-ben bemutatott amerikai vígjátékot, a Reszkessetek, betörők!-et két kategóriában is Oscar-díjra jelölték, mindkétszer a zenéjéért: a legjobb eredeti filmzenék, valamint a legjobb eredeti betétdalok (Somewhere in My Memory) között. Végül egyiket sem nyerte el.

A jövő decemberi koncerten a Hungarian Studio Orchestra adja elő a zenét. Az együttes muzsikusai korábban olyan világhírű zenészekkel dolgoztak már együtt, mint Ennio Morricone, Michel Legrand vagy épp Michael Price.