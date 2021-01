Mentálisan megviseli az időseket a lezárások miatti magány

Egy brit kutatás szerint az 50 évnél idősebbeket jobban megviseli a karantén, és az emiatt rájuk törő magányosság – olvasható az Eurekalerten megjelent sajtóközleményben. Az Exeteri Egyetem és a King’s College London közös eredményeiből kiderült, hogy gyakoribb a depresszió előfordulása a lezárások óta ebben a korcsoportban is, és a mentális betegségek is gyakoribbak. Nemcsak az új diagnózisok szaporodtak meg, hanem a mozgás hiánya és a szocializáció csökkenése miatt a korábban diagnosztizáltak is rosszabb tünetekről számolnak be.

A szakértők több mint 3000, ötven év feletti embert vizsgáltak, és megállapították, hogy a csökkent fizikai aktivitás rontott a depresszió és a szorongás arányán, valamint a nem és a keresőképesség is faktor volt – a nők és a nyugdíjasok rosszabbul viselik a korlátozásokat.

A szakértők megjegyezték, hogy a magányosság és a mozgáshiány a világjárvány előtt is komoly problémát jelentettek az országban, ekkor azonban jellemzően a depresszió maximum két tünetét jelentették. A COVID-19 miatti lezárások alatt a tünetek mennyisége vagy gyakorisága növekedett. Azok azonban,

akik nem érezték magányosnak magukat a karantén miatt, nem jelentettek több vagy gyakoribb tüneteket.

A kutatók kijelentették, hogy elsősorban a kevés fizikai aktivitás és a magány párosa lehet döntő. Az eredményeik lehetővé teszik, hogy az idősek egyre rosszabbá váló mentális egészségét monitorozni tudják, és hogy a döntéshozók tegyenek valamit az egyre inkább jelentkező szociális elszigeteltség ellen.