Fej nélkül támadó kígyóról készült videó

Egy bizarr, tengerparton készült videó kering a közösségi oldalakon – írja az IFLScience. A felvételen egy fej nélküli kígyó látható, ahogy igyekszik elérni az őt teniszütővel bökdöső embert.

A videó eredetileg egy ausztrál Reddit fórumon tűnt fel, a posztoló arra gyanakodott, hogy a kígyót egy madár dobhatta le a parton, miután evett belőle.

A felvétel állítólagos készítője szerint kutyasétáltatás közben fedezte fel a sérült állatot.

Azt nehéz megállapítani, hogy a felvétel eredeti-e, Steven Beaupré, az Arkansasi Egyetem biológusa a Live Science-nek mindenesetre azt nyilatkozta, hogy a kígyóknál a reflexek gyakran a halál után is megfigyelhetőek. A tetem idegjeiben képesek megmaradni a töltött részecskék, így stimulálás hatására órákkal a kimúlás után is jelentkezhetnek reflexek – az elpusztult kígyó akár marhat is.

Ez azt jelenti, hogy a fej nélküli kígyó valószínűleg már nem élt, de bizonyos mozgásokra még képes volt. Az sem kizárható ugyanakkor, hogy agyának egy része megmaradt, és még nem pusztult el, amikor a videó készült.