Valószínűleg nem lép újra ember a Holdra 2024-ben

Meghiúsulhat a NASA Artemis-programja, már ami az indulási dátumot illeti: az űrügynökség legfrissebb jelentésében anyagi okokra hivatkozva valószínűsíti, hogy a 2024-es határidő nem elérhető, mivel 2021 és 2025 között 28 milliárd dollárra lenne szüksége ahhoz, hogy tartani tudja az ütemtervet.

A NASA több hátráltató tényezőt is felsorol, többek között a világjárványt, ami anyagilag és erőforrásokat illetően is visszavetette a munkát. A rakétafejlesztés sem úgy haladt, ahogyan szerették volna, mert több intézetet is idő előtt be kellett zárni idén.

Valójában a dolog semmi máson nem múlik, csak egy kis többletköltségen, ugyanis a határidők tartása most már drágább, mint korábban volt. Ennek ellenére megvalósítható, hogy 2024-ben először lépjen ember a Holdra az Apollo-missziók után, de elég valószínűtlen, hogy minden a tervek szerint alakul.