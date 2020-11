Hatalmas erővel fog lecsapni a klímaváltozás a partokra

Egy új vizsgálat alapján egyre gyakoribbá válhatnak a viharok és heves esőzések által kiváltott kettős extrém időjárási események – írja az MTI. A világ lakosságának több mint fele él tengerpart közelében, ezeken a területeken már ma is súlyos károkat okoznak a szélsőséges időjárási események, melyeknek száma tovább emelkedhet.

Korábban a rizikóbecslések során külön vizsgálták az egyes időjárási jelenségeket, idővel azonban kiderült, hogy ezeket általában ugyanazok a körülmények váltják ki, ezért többnyire egy időben jelentkeznek. Douglas Maraun, a bécsi Wegener Intézet munkatársa szerint ez felerősíti a problémát. Ha például a viharok nagy vízmennyiséget hajtanak a partvidéki területekre, a heves esőzésekből származó víz pedig elsősorban a folyótorkolatokban halmozódik fel, akkor a vízszint még nagyobb mértékben emelkedik meg.

Maraun és kollégái korábban Európa partvidéki területeinél mérték fel, hogy miként változik 2099-ig a klímaváltozás hatására a heves esőzések és viharok által együttesen okozott áradások kockázata. Eredményeik alapján Észak-Európában intenzívebbé vált a csapadék, így jelentősen megnőhet az egy időben jelentkező heves esőzések és viharok veszélye. Amennyiben a globális átlaghőmérséklet további 4 Celsius-fokkal emelkedik 2099-ig, az jelentősen megnöveli az árvizek kockázatát Nagy-Britannia nyugati partvidékén, Franciaország északi részén, az Északi-tenger keleti és déli partjainál, illetve a Fekete-tenger keleti részén.

Hasonló eredmények születtek a közelmúltban bemutatott kutatás során is. Maraun szerint ahogyan az Európára vonatkozó vizsgálatban, úgy ezúttal is az 1970-2004 közötti adatok alapján mutatták be a 2070-2099 közötti időszak egyes forgatókönyveit. A csapat a vihar- és csapadékszimulációkat áradások szimulációival együtt elemezte.

Megfigyelték, hogy az áradások és heves esőzések együttállása elsősorban olyan zónákban történik, ahol nyugati szelek fújnak, és olyan régiókban, ahol trópusi viharok alakulhatnak ki.

Amennyiben a károsanyag-kibocsátás mértéke továbbra is magas marad, 2100-ig több mint 25 százalékkal nőhet annak esélye, hogy egyszerre jelentkezzenek a heves esőzések és az áradások.

Maraun szerint a 40. szélességi körtől északra lévő területeken több mint 2,5-szer gyakrabban jelentkezhetnek ilyen kombinált események. A kutató hozzátette, különösen érintettek az Egyesült Államok, Kanada, Észak-Európa és Kelet-Ázsia partjai, például Kína, Korea és Japán, a déli féltekén pedig a déli partvonal mentén Dél-Amerika és Új-Zéland. A szubtrópusokon ellenben ritkábbakká válhatnak ezek a kettős események.