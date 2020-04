Kína nem engedné, hogy nemzetközi csapat vizsgálja a koronavírus eredetét

A kínaiak nem engednének be az országba egy nemzetközi hivatalnokcsapatot, amelynek feladata az lenne, hogy a koronavírus pontos eredetét ellenőrizze – írja a BBC. Az átvizsgálást egyre több ország tartja esedékesnek, ugyanis a kínaiak a járvány kirobbanásának kezdetén késve jelentették, hogy emberről emberre terjedő, eddig ismeretlen betegséggel van dolguk, és azóta sem biztos, hogy minden információt megosztanak a nemzetközi szervezetekkel.

A nyomozócsapat felállításáról az ausztrál miniszterelnök, Scott Morrison beszélt: azt mondta, a jövő havi Egészségügyi Világgyűlésen mindenképpen szorgalmazni fogja, hogy a WHO összeállítson egy ilyen teamet. A gyűlés már most pedzegeti, hogy összesíti, mit tanult eddig a világjárványból nemzetközi szinten is.

A BBC-nek egy kínai diplomata, Chen Wen elmondta: Kína egyértelműen visszautasítja, hogy egy ilyen csapatot beengedjen az országba, mivel tisztán politikai okokat lát mögötte. Azt is megjegyezte, hogy ez elvonná az erőforrásokat és a figyelmet is arról, amivel a legfontosabb most foglalkozni: a világjárványról magáról.

Donald Trump egyre nyíltabban támadja Kínát azzal, hogy nem mond el mindent teljesen őszintén a járvánnyal kapcsolatban, és az is felmerült, hogy amerikai dokumentumok alapján egy korábbi, nagykövetekből és kutatókból álló ellenőrző csapat nem találta megfelelő minőségűnek a Vuhanban található, 4-es biztonsági szintű kutatólaboratóriumot, ahol koronavírusokat is teszteltek. Missouri állam közben be is perelte a kínaiakat azért, mert szerintük nem megfelelően tájékoztatták a nemzetközi szervezeteket a járványról.

A tudományos konszenzus alapvetően az, hogy valószínűleg soha nem lehet majd egyértelműen kideríteni, hogy pontosan honnan eredt a világjárványt okozó patogén, főleg azért nem, mert ehhez

átlátható, hiteles és szabad információra és adatokra lenne szükség, amit a kínaiak visszatartanak.

Zhiming Yuan, a WIV (Vuhani Virológiai Intézet) igazgatóhelyettese a kínai állami médiának elmondta: megvizsgálták, hogy a SARS-CoV-2 a laboratóriumból szabadulhatott-e ki, és a válasz egyértelműen az, hogy nincs rá esély. Shi Zhengli, aki korábban is figyelmeztetett a koronavírusokra, a járvány kezdetén ellenőrizte, mennyi egyezés van a laborban kutatott koronavírusok és a járványt okozó SARS-CoV-2 között, és azt találta, hogy nem egyeznek.

Mindeközben a BBC szerint az európaiak igyekeznek nem túl erősen támadni az országot, mivel számos egészségügyi eszköz jelenleg onnan érkezik, amelyek kellenek ahhoz, hogy sikeresen küzdjünk meg a járvánnyal.

Főkép: NICOLAS ASFOURI / AFP