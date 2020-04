Koronavírus: több száz ember életét mentette meg, hogy betartjuk a korlátozásokat

Müller Viktor járványokat is elemző elméleti biológus az RTL Klub Fókusznak elmondta: számításai szerint egészen pontosan 329 ember életét mentette meg a kijárási korlátozás és azok szigorú betartása.

Néhány hónappal ezelőtt még elképzelhetetlen lett volna, hogy munkahelyek szűnjenek meg, otthonról dolgozzunk, alig menjünk az utcára, maszkot és kesztyűt hordjunk minden alkalommal, amikor mégis dolgunk van, és másfél métert betartva álljunk sorba a piacon – most mindez mégis valóság. Az elméleti biológus szerint lehet, hogy kellemetlenek ezek az intézkedések, de nagyon hatásosak.

A szakértő április 24-i adatokkal, vagyis 250 elhunyt áldozattal számol – derül ki az RTL Klub riportjából. Ha nem csináltunk volna semmit, és nem vezették volna be a korlátozásokat, esetleg bevezették volna őket, de nem tartanánk be, akkor már csaknem két és félszer ennyi, 579 halott lenne. Vagyis eddig 329 ember életét mentették meg az intézkedések és az önfegyelem.

Ha a mostani állapothoz képest előre tekintünk, május elsejére a korlátozások nélkül 1621 áldozata lett volna a koronavírusnak. Így már 1281 megóvott életről beszélhetünk.

Az eredmény a regisztrált betegek számán is látszik: április 24-én 2383-an voltak koronavírusosak, az intézkedések és azok betartása nélkül azonban már 16446-nál járnánk. Innen is látszik, hogy a védekezésben azok az országok a legsikeresebbek, amelyek időben vezetik be a kijárási korlátozásokat.

Május 1-re már 46024 beteget számolnánk, ha mi nem így tettünk volna.

„Nagyjából egy hónappal ezelőtt a halálozások száma egy nagyon egyszerű növekedési görbét követett” – mondta Müller Viktor. „Ha minden így maradt volna, ha nem vezetik be a korlátozási intézkedéseket, akkor az ezt következő hétben ez a görbe folytatódott volna, ebből lehet becsülni, hogy hány haláleset következett volna be.”

Ha mostantól minden így maradna, akkor a betegek és a halottak száma is a mostani, viszonylag alacsony szinten emelkedne, majd a növekedés megállna. Ha jön a lazítás, akkor már főleg rajtunk múlik majd, hogy mennyire kap új erőre, és mennyi áldozatot szed a járvány Magyarországon.

Főkép: MTI/kormany.hu/Árvai Károly