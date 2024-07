Megtalálta a kiskaput egy nyugdíjas pár: több mint 26 millió dollárt nyertek a lottón

Jerry és Marge Selbee a tipikus amerikai kisvárosi házaspárok csendes életét élték a mindössze 1900 lelkes michigani Evartban. Hat gyereket neveltek fel és egy kis vegyesboltot üzemeltettek a főutcán.

Marge 63, Jerry pedig 62 éves volt, amikor úgy dönöttek, eladják a boltot és nyugdíjba vonulnak. A terveiket azonban hamarosan felborította egy váratlan felfedezés.

Jerry egy napon beugrott a család volt boltjába és meglátta, hogy egy újfajta állami lottójátékot hirdetnek. A játékot Winfallnak hívták, a különlegessége pedig az volt, hogy főnyeremény összege nem halmozódott addig, amíg nem született telitalálat. Ha a fődíj összege elérte az ötmillió dollárt és nem volt hattalálatos szelvény, a nyereményt szétosztották azok között, akik kevesebb számot, ötöt, négyet, vagy hármat találtak el. Jerry, akinek BA diplomája van matematikából, három perc alatt felismerte a rendszer gyenge pontját – írja a LadBible című brit bulvárlap.

Jerry ötlete azon alapult, hogy rájött, ha elég szelvénnyel játszik meg különböző számkombinációkat, mindig lesz annyi nyereménye, amennyi nem csak a játékba fektetett pénzt hozza vissza, de szép profitot is termel, köszönhetően annak, hogy a négy-, és a háromtalálatos szelvények is jól fizettek.

Jerry először 1100 dollárt fektetett be a játékba. Lett egy négytalálatosa, ami 1000 dollárt ért és tizennyolc háromtalálatosa, melyeknek darabja 50 dollárt ért. A férfi az 1100 dolláros befektetés után 1900 dollár bevételt, vagyis 800 dollár profitot könyvelhetett el.

Attól kezdve, ahányszor bejelentették, hogy a főnyereményt szétosztják a kevesebb találatot elérő szelvények között, Jerry egyre nagyobb tétekben játszott és egyre több profitot termelt. Először 3600 dollárból 6300 dollárt nyert, majd 8000 dollárból közel 16 ezret. Ezen a ponton, amikor látta, hogy a szisztémája tökéletesen működik, Jerry beavatta a feleségét is.

Jerry szisztémája azért működött, mert rajta kívül senki más sem jött rá a trükkre, így egyedül zsebelte be a nyereményeket. A házaspár később céget is alapított és több százezer dolláros alapon játszott. Egyszer például 515 ezer dollárt költöttek el a játékra és 853 ezer dollárt kaptak vissza kisebb összegű nyereményekben. Később a barátaikat és családtagjaikat is meghívták, hogy fejenként 500 dollárért vegyenek részesedesét a pénzcsináló vállalkozásban.

Michigan állam 2005-ben megszüntette a Winfall játékot, azzal az indokkal, hogy nem eléggé népszerű. Jerry azonban megtudta, hogy Massachusettsben működik egy hasonló lottójáték. Valahányszor bejelentették, hogy a játék fődíját szétosztják a kevesebb találatos szelvények között, Jerry és Marge útra keltek, közel 1500 kilométert vezettek, majd napokon át vásároltak fel és töltöttek ki lottószelvényeket.

A házaspár évente hétszer, tíz napon át, nap tíz órát töltött lottózással. Az első alkalommal 80 ezer dollárt költöttek és 40 ezer szelvényt töltöttek ki, az utolsó körben 712 ezer dollárért 366 ezer szelvényt vettek. A Boston Globe végül egy tipp alapján megírta, hogy két kisvárosi boltban szokatlanul nagy mennyiségben fogynak a lottószelvények. Hamarosan fény derült Jerry és Marge szisztémájára, a lottójátékot beszüntették.

Az évek során Jerry és Marge több mint 26 millió dollárt nyertek, amiből nagyjából 8 millió dollár volt a profit, amit jórészt 14 unokájuk és 10 dédunokájuk taníttatására költöttek. A házaspár történetéből, Jerry és Marge nagy húzása címmel forgattak filmet, ami 2022-ben került a mozikba.