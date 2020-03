Koronavírus: ezek a legnagyobb tévhitek

Ugyan már, ez csak influenza, amúgy meg nem is olyan halálos, csak a pánikkeltés megy, vegyünk maszkot, aztán kész – ezeket kéne elfelejteni a koronavírussal kapcsolatban.

Már kilenc koronavírusos fertőzött van Magyarországon, szinte a szomszédban pedig 16 millió embert raktak karanténba Olaszországban, mert gócpont alakult ki az északi megyékben. Ezzel egy időben egyre több tévhit, félinformáció, sőt, egyenesen hülyeség is felüti a fejét világszerte, és itthon is kezdenek terjedni. Összeszedtük, minek ne dőljön be az új koronavírussal kapcsolatban.

1. Ha elkapja a koronavírust, meg fog halni

Bár még rengeteg minden van, amit nem tudunk az új koronavírusról, azt már azért meg lehet mondani, hogy nagyjából 2 százalékos a halálozási rátája. Jelenleg a WHO szerinti lejelentett esetek alapján ez a szám 3,4 százalék, csakhogy a szakértők úgy számolnak, hogy rengeteg betegről nincs tudomásunk, akik lábon hordják ki a vírust, ezért a halálozási ráta valójában alacsonyabb. A fertőzés az idősekre és az egyébként is súlyos betegségben szenvedőkre a legveszélyesebb, a halálozások nagy része ebből a két csoportból került ki. A halálozási ráta a 30 év alattiaknál a legalacsonyabb, ahogy az életkor növekszik, úgy nő a halálozás esélye, de nem radikálisan: először a 60-69 éveseknél ugrik meg igazán.

A következő ábra azt mutatja, hogy a koronavírustól fertőzöttek közül mekkora arányú a halálozás.

2. A koronavírus nem veszélyesebb, mint az influenza

Bár tüneteiben és lefolyásában hasonlít a koronavírusos fertőzés az influenzára, és az is igaz, hogy influenzában évente rengetegen halnak meg, veszélyességükben abban különböznek, hogy az influenzára van védőoltás, míg a koronavírusra egyelőre nincs. A koronavírus egy vírus, tehát gyógyszer, antibiotikum nem fejleszthető rá, védőoltás viszont igen, ami felkészíti a szervezetet a vírussal való találkozásra és a védekezésre. Bár sokan az influenza elleni védőoltást sem adatják be maguknak, azért a veszélyeztetett kategóriába soroltaknak van erre lehetőségük, a koronavírusnál viszont egyáltalán nem ez a helyzet. Egy egészséges szervezetre azonban ez a vírus is úgy hat, mint az influenza.

Azt viszont fontos megjegyezni, hogy a koronavírus arányaiban egyelőre halálosabbnak bizonyul, mint az influenza: utóbbi halálozási rátája, tehát a megbetegedettekhez viszonyított halálesetek száma 0,1 százalék, míg a koronavírusét, ahogy fent említettük, 2 százalékra becslik. Utóbbi azonban tényleg csak egy becslés, mivel sok koronavírusos beteget nem biztos, hogy bejelentenek.

3. Ha maszkot visel, az megvédi a vírustól

Bár a maszk kétségkívül ad némi védelmet az elől, hogy leköhögjenek vagy letüsszögjenek, alapvetően inkább annak érdemes maszkot viselnie, aki beteg. A fertőzés ugyanis nemcsak orron és szájon át, de a szemen keresztül, vagy később a fertőzött ruhán, kézen, telefonon keresztül is bejuthat a szervezetbe. Ráadásul azok a nagyon alap maszkok, amiket most ezrével árulnak, egyáltalán nem védenek semmiféle vírussal szemben. Erről egyébként ebben a cikkünkben írtunk részletesebben.

Szemen keresztül is megfertőzhet a vírus A boltokban kapható szájmaszkok általában mit sem érnek.

4. Ha csomagja jön fertőző országokból, megfertőződhet, ha átveszi

A felületekkel kapcsolatos fertőzési mód miatt sokakban megfogalmazódott a kérdés, hogy a Magyarországon is egyre népszerűbb, Kínából rendelhető csomagok vajon képesek-e megbetegedést kiváltani. Kemenesi Gábor szerint az ilyen fertőzés példátlan lenne, a csomagok ugyanis általában napokig, hetekig utaznak az ázsiai országból Európába. Bár egyelőre nem tudni, hogy a Vuhan-koronavírus mennyi ideig is képes túlélni a fertőzött felületeken, de alapvetően nem kell azon aggódnunk, hogy egy csomag miatt megfertőződünk.

5. A háziállatoktól is el lehet kapni a betegséget

Egyelőre nem tudni olyan esetről, amikor egy beteg a háziállatától kapta el a fertőzést, még ott sem, ahol szigorú karantén van, és nagyon magas a megbetegedések száma. Arról is csak egyetlen esetben tudunk, hogy állaton kimutatták a fertőzöttséget: a hongkongi pomerániai törpespicc szerencsére enyhe tüneteket mutat csak. A kutya egy 60 éves koronavírusos betegé, így valószínűleg tőle kapta el a fertőzést. Az AFCD és a WHO megegyeznek abban, hogy valószínűleg ez az első eset, amelyben ember adta át állatnak a vírust, legalább is az első, amiről tudunk.

Gazdájától kaphatta el a betegséget a koronavírusos kutya Nincs nagy baja, gyenge nála a fertőzés, de az már biztos, hogy beteg.

6. Hamarosan gyógyszeres kezelés érkezik a betegségre

Ahogy azt korábban is említettük, a koronavírusos megbetegedést vírus okozza, amire nem hatékony az antibiotikum – ez ugyanis csak a bakteriális fertőzések ellen lehet hatásos. A vírusos fertőzésekre védőoltásunk lehet, ami előre beadva tréningezheti az immunrendszert a vírus felismerésére és kivédésére. Gyógyszer azonban, a szó szoros értelmében, nem lesz a koronavírusra, csak a megelőzést segítő és a fertőződést megelőző vakcina, amit már több kutatócsoport több országból próbál kifejleszteni.

7. A koronavírust szándékosan hozták létre egy kínai laboratóriumban

Semmilyen bizonyíték nem szolgál arra, hogy a COVID-19 ember alkotta vírus lenne. Az új koronavírus nagyon hasonlít az elmúlt években járványokat okozó SARS-CoV és MERS-CoV vírusokra, amelyek mindegyike eddig denevérektől eredt. Az új vírus minden olyan karakterisztikájában hasonlít a természetesen előforduló vírusokra, amelyek több mint valószínűvé teszik, hogy nem ember kezei által született. Persze az összeesküvés-hívőket nehéz lebeszélni az elképzelésről, de valószínűleg a technológia sem tart még ott, hogy egy ilyen pusztító vírust laboratóriumi körülmények között valaki meg tudjon alkotni, ráadásul teljes titokban.

8. A gyerekek nem kaphatják el az új koronavírust

Többé-kevésbé tényként állapíthatjuk meg, hogy a COVID-19 halálozási rátája az életkorral és krónikus betegségekkel párhuzamosan nő. Egészséges, fiatal felnőtteknél általában enyhe a lefolyása, ám ahogy az ember védekezőrendszere akár egy súlyos betegség, akár az életkor miatt megrendül, nagyobb az esély, hogy súlyos vagy kritikus állapotba kerül.

Koronavírus: különös okból gyerekekre nem olyan veszélyes Mennyire súlyos a járvány, hány embert betegíthet meg egy fertőzött személy és miért fontos megtalálni a nulladik beteget?

De van itt egy csavar: kilenc év alatti gyerekeknél még soha nem tapasztaltak még csak súlyos tüneteket sem – fogalmazott Dr. Müller Viktor biológus, az ELTE TTK Biológiai Intézetének tudományos munkatársa, és hozzátette: ez azért különös, mert egy gyerek immunrendszere semmiképpen nem „erősebb”, mint az egészséges fiatal felnőtteké, akik között ritkán, de előfordul súlyosabb fertőzés. Az ok egyelőre ismeretlen.

Főkép: Nő és kutyája Pekingben. Kevin Frayer/Getty Images