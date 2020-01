Újabb csapás Ausztráliára: most halálos pókok lepik el az országot

Ausztráliára igazán rájár a rúd: idén volt már a kontinensen pusztító bozóttűz, áradás, aztán jégeső is. Most jön a következő csapás: a CNN szerint az országnak a veszélyes tölcsérhálós pókok inváziójával is meg kell küzdenie, mert a jelenlegi körülmények nagyon ideálisak arra, hogy az állatok elszaporodjanak.

Az Ausztrál Hüllőpark a napokban beszélt Facebookon arról, hogy a tölcsérhálós pókok aktivitása fokozódott, méghozzá azért, mert az esőzések után érkező meleg nagyon ideális számukra. A gyorsan ható mérgéről híres pókfaj az egyik legveszélyesebb a világon, az emberre is fokozottan veszélyes. A populáció nagy része Kelet-Ausztráliában él, de könnyen lehet, hogy most más területeken is elterjed majd.

Ausztrália most igazán megkapja a természettől a magáét: a hetekig tomboló bozóttüzekben legalább 28 ember veszítette el az életét, rengetegen az otthonukat, és a vadvilág is megsínylette a katasztrófát. A tüzek nagy részét végül komoly vihar oltotta el, de ezáltal áradások is kezdődtek, ráadásul az ország délkeleti részében golflabda méretű jegek is hullottak az égből.

Mindez kevesebb, mint 24 órával azután történt, hogy brutális porvihar csapott le a területre.

A tölcsérhálós pókok kifejezetten veszélyesek az emberre, ölni is képesek, és bejuthatnak a házakba is a tetőn keresztül. Bár általában ezek az állatok nyáron aktívabbak, a szezon most később jött el náluk a szokatlan szárazság miatt.

Főkép: Adam Fletcher / Biosphoto