Holoda Attila: Hiába esett ki a Lukoil, nem fog elfogyni a benzin a kutakon

Mit jelent a hétköznapokra vetítve, hogy nem jön kőolaj a Lukoiltól? Holoda Attila energetikai szakértő rögtön a beszélgetés elején leszögezte, hogy számos vállalat táplál be kőolajat a Transznyeft vezetékébe, ebből adódóan Magyarországra most is érkezik nyersolaj. Annyi a változás, hogy a Lukoil helyét átvette valaki más. A szakértő elmondta, hogy a vezetéken folyó évi 10 millió tonna körülbelül harmadát szállítja a Lukoil. Az, hogy az orosz cég kiesett, nem azt jelenti, hogy elveszítettük a szállított mennyiség harmadát, csak azt, hogy ez a rész nem a Lukoiltól jön, valaki a helyébe lépett, a szállított mennyiség pedig nem csökkent.

A Lukoil azért kerülhetett rá a szankciós listára, mert az ukránoknak elegük lehetett abból, hogy olyan cég szerez rajtuk keresztül bevételt, mely Vlagyimir Putyin háborúját aktívan támogatja – véli Holoda. Egyébként most sem kizárt, hogy a Lukoil kőolaja is jöjjön, egy-két közvetítő kereskedő közbeiktatásával, akik nyilván megkérik ennek az árát. Molekulárisan nem lehet elválasztani a különböző helyről származó kőolajokat, mint ahogy olyan sincs, hogy ural típusú olajat termel egy cég. Az ural típusú olaj egy keverék, Szibériától Baskírián át Tatárföldig mindenféle nyersolajat táplálnak be a vezetékbe, amiből létrejön az „urali minőség” viszkozitás, sűrűség, kéntartalom alapján.

A Lukoil pótlását Mol is megoldhatta, mert számos céggel van ütemezett szállítási szerződése, amelyet átstrukturálhattak, vagy kereshettek más orosz beszállítót.

Az ukránok azóta jelezték, hogy az európai országokba a tervek szerint, az ügyfelektől beérkezett kéréseknek megfelelően történik az olajszállítás. És mint kiderült, az olaj nem a Lukoil tulajdona, mire ugyanis Ukrajnába ér a nyersanyag, az már a Mol leányvállalatának tulajdonát képezi. Ezt a magyar olajtársaság is megerősítette.

Olyan politikai indíttatású kereskedelmi viharról beszélünk, aminek valós hatása nincs a magyar nyersolajellátásra

– jelentette ki Holoda Attila, hozzátéve, hogy kereskedők közbeiktatásával, papírozással a probléma orvosolható.

Az ukránok mindenesetre jelezték, hogy nehézségek elé tudják állítani Magyarországot annak ellenére, hogy az Orbán-kormány elérte az EU-nál, hogy Magyarország felmentést kapjon az orosz kőolajbeszerzés tilalma alól. A szakértő szerint Ukrajna valójában nem akarta veszélyeztetni a kőolajbeszerzésünket, hiszen nem azt kérték, hogy mindenki, aki betáplál a vezetékbe, igazolja, hogy nem a Lukoiltól származik az olaj. Ez bonyodalmasabb is lett volna. És bizonyára tisztában vannak azzal is, hogy a lépésük kikerülhető.