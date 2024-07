Beindult a pilótapiac a Forma-1-ben, itt az újabb bejelentés

Az Alpine Forma-1-es csapatának jelenlegi pilótája, Esteban Ocon 2025-től a Haas csapatánál versenyez.

BREAKING: Esteban Ocon joins Haas for 2025 on a multi-year deal!#F1 pic.twitter.com/ze4OjjTesE — Formula 1 (@F1) July 25, 2024

Miután kiderült, hogy Nico Hülkenberg a Sauberben folytatja a pályafutását jövőre, Kevin Magnussennel pedig nem hosszabbít szerződést a Haas, egyértelmű volt, hogy új versenyzőkre lesz szüksége a csapatnak. Először a hatalmas tehetségként számontartott Oliver Bearmant szerezte meg az istálló, majd csütörtökön az Alpine-tól távozó Esteban Ocont is.

A pilótapiac viszont még csak most indul be igazán, hiszen nincs csapattársa 2025-re Goerge Russellnek (Mercedes), Hülkenbergnek, Alexander Albonnak (Williams), hogy az Alpine és az RB két szabad ülését ne is említsük.