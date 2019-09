Mi történne az emberrel, ha lenyelné egy bálna?

Jónás és a cet esetét sokan ismerik: a bibliai történet szerint Jónás nem akarta ellátni a próféta szerepét, menekülés közben azonban Isten vihart bocsátott hajójára. A vihar elcsendesedése után a hajósok tengerbe vetették, egy bálna pedig elnyelte, amit végül sikerült túlélnie. Vajon képes egyáltalán elnyelni egy cet egy embert, és ha igen, mi történik az állat gyomrában?

A cetek (Cetacea) rendjébe számos faj tartozik, ide sorolhatóak az olyan kisebb állatok, mint a 2,1-2,6 méteresre növő törpe kardszárnyú delfin, de az olyan óriások is, mint a 10-15 méteres szürke bálna. A nagyobb állatok gyakran mikroszkopikus planktonokat vagy kisebb fejlábúakat és rákokat fogyasztanak, így azt hihetnénk, az emberre veszélytelenek.

Bár az élőlények emberi szemmel nézve nem tartoznak a legfélelmetesebb ragadozók közé, azért felvetődhet a kérdés: táplálkozásuk során nem képesek-e véletlenül elnyelni a gyanútlan úszót, búvárt. A nagy ámbráscetek például gyakran egészben nyelik le a tintahalakat, így elképzelhető, hogy egy ember is beférjen szájukba – írja a Smithsonian.

Egy tengerészek körében ismert történet szerint az 1800-1900-as évek fordulóján a Falkland-szigeteknél egy matrózt valóban bekapott egy nagy ámbráscet.

A legenda úgy tartja, a vadászok órákon át üldöztek egy állatot, az élőlény pedig védekezés közben több matrózt is a vízbe sodort. Miután az elpusztult cetet a fedélzetre húzták és elkezdték feldolgozni, a gyomrában megtaláltak egy, a vadászat során eltűnt hajóst.

A férfit megmosdatták, de még hetekig öntudatlan maradt. Három hét után felépült, és folytatni tudta a munkát. A történet alapján a James Bartley nevű matróz a cet gyomrában lévő nagy mennyiségű levegő miatt maradhatott életben, és viszonylag olcsón megúszta a kalandot: csak az emésztőrendszerben lévő savak károsították némiképp a bőrét.

A szakértők napjainkban úgy vélik, hogy egyszerű mítoszról van szó. A cetek négykamrájú gyomrában nincs levegő, legfeljebb metán, ami nem segíti a lélegzést. Ha egy nagy ámbráscet le is nyeli az embert, a túlélési esélyei igen kicsik, már csak azért is, mert a faj a fogascetek közé tartozik. Ahogy nevük is mutatja, ezen állatok szájában veszélyes fogak találhatóak, melyek képesek súlyos sérüléseket okozni. Amennyiben magát a lenyelést valahogy túl is élné az áldozat, a négy gyomorban lévő sav meglehetősen gyorsan károsítaná a szervezetét.

Na és mi a helyzet a planktonokkal táplálkozó sziláscetekkel? Bár ezen fajok közé sorolható a világ legnagyobb állata, a kék bálna is, melynek szájában akár négy ember is elférni, ki kell emelni, hogy az élőlények anatómiája gyakorlatilag ellehetetleníti a nagyobb testek elnyelését. A sziláscetek érzik, hogy mi az, amit nem tudnak elfogyasztani, így ki is köpik a túl nagy zsákmányokat.

AZ ÉLET NAGY KÉRDÉSEI Mindig is foglalkoztatott valami, amire nem találtad meg a választ, esetleg nem volt időd utánajárni? Küldd el nekünk, és mi választ adunk az élet nagy kérdéseire. Kövess minket rendszeresen, lehet, hogy a te kérdésed lesz a következő?!

Kiemelt fotó: iStock