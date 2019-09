Mi történne, ha sosem kelnénk ki az ágyból?

A reggeli ébresztő hangja gyakran már az ébredés pillanatában tönkreteszi a napot. Ilyenkor sokakban megfogalmazódik a kérdés: mi lenne, ha ki sem kelnénk az ágyból. Bár az ötlet elsőre csábítónak tűnhet, valójában nagyon súlyos egészségügyi következményekkel járna a folytonos fekvés.

Bár egy-egy ágyban eltöltött vasárnap délután még senkinek sem fog ártani, nem kell kifejezetten sok időt fekve tölteni, hogy az ember szervezetében problémák adódjanak – írja a Business Insider. 24 óra után már jelentkezhetnek is a változások, elsőként a tüdővel adódhatnak gondok. Mivel a gravitáció fekvő állapotban nem húzza a szervet a normál pozíciójába, a tüdők alsó része felgyűrődik. Az ember a folyamatból valószínűleg nem sokat érzékel, a páros szervben lévő nyálka ugyanakkor csapdába eshet, ami gyulladáshoz vezethet.

Ez az oka annak, hogy az ágynyugalmat javasló orvosok sok esetben azt is tanácsolják, hogy a beteg időnként üljön fel köhögni.

Egy hét után a helyzet még rosszabbá válhat, hiszen a csontok és az izmok tömegtartó funkciója lényegesen visszaesik. Minden egyes fekve töltött héttel a csontsűrűség egy százalékkal csökken, ezzel pedig törékennyé válik a csontozat. Hasonló módon egy hét után egy százalékos izomtömeg-csökkenés is tapasztalható, ami a cukorkoncentráció, illetve a kettes típusú diabétesz kialakulási kockázatának növekedésével jár.

A második héten aztán felfekvés is kialakulhat. Ez akkor jelentkezik, amikor bizonyos csontokat túl sokáig ér nyomás egy helyen, a vérellátás drasztikus visszaesése miatt pedig elkezdenek elhalni a bőrsejtek. Szélsőséges esetben a csontok akár át is üthetik az elgyengült bőrt. Ezzel párhuzamosan az izomtömeg-csökkenés tíz százalékosra emelkedik, az oxigén szintje zuhanni kezd, és a véráramlással is problémák adódnak.

Fél-egy évet követően az izmok, a csontok és a szív annyira elgyengül, hogy az ember gyakorlatilag képtelenné válik arra, hogy kikeljen az ágyból.

Ha ez nem lenne elég, a bezártság maitt mentálhigiéniai problémák is adódhatnak.

Épp a fentiek miatt igyekeznek az orvosok, hogy a páciensek lehetőleg kevés időt töltsék el fekve.

Kiemelt fotó: iStock