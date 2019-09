Boldogabbak azok a tinédzserek, akik nem randiznak

Korábban az volt az általános vélekedés, hogy a tinédzserek a randizáson, társas párkapcsolatokon keresztül is javítják a szociális készségeiket – egy friss kutatás azonban erre rácáfolhat. A The Journal of School Health tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint ugyanis mentálisan egészségesebbek és jobb társas készségekkel rendelkeznek azok a tinik, akik nem élnek szerelmi életet.

A Georgiai Egyetem kutatóinak tanulmánya szerint azok az általános- és középiskolás kamaszok, akik nem éltek még át romantikus kapcsolatot, kisebb eséllyel voltak depressziósok, és a szociális képességeik is jobbak voltak. A szakértők megjegyezték, hogy mivel a legtöbb fiatal 15-17 éves kora tájékán átesik valamilyen romantikus jellegű kapcsolaton, eddig úgy gondolták, hogy ennek is szerepe van a szociális fejlődésben, ez a norma, de

ez az eredmény most átírhatja, amit erről gondoltunk.

A kutatók azon a vonalon indultak el, hogy ha ez a normatív viselkedés, akkor mi történhet azokkal, akik nem élnek át ilyen kapcsolatokat tinédzserkorukban. Eddig ugyanis a kutatások csak a kapcsolatok meglétére fókuszáltak, a hiányukra nem.

A kutatáshoz hét éven keresztül figyelték meg a résztvevőket tizedikes koruktól kezdve, és összehasonlították azt, hogy saját bevallás szerint folytattak-e romantikus kapcsolatot azzal, hogy milyen volt a viszonyuk a családjukkal, a barátaikkal, mutatják-e a depresszió tüneteit, és vannak-e öngyilkos gondolataik. A témában a tanáraikat is megkérdezték.

A kutatásból kiderült, hogy azok, akik nem bonyolódtak romantikus kapcsolatba, ugyanolyan, vagy éppen jobb szociális készségekkel rendelkeztek, mint a randizós társaik. Ráadásul a saját bevallás szerinti depresszió és magányosság érzése is alacsonyabb volt a nem randizók csoportjában, mint a másikban.

A kutatók szerint ez az eredmény egyszerűen csak azt jelenti, hogy a romantikus kapcsolat nem befolyásolja a fiatalok fejlődését, legfeljebb abban, hogy teljesen máshogy fejlődnek, de ugyanabba az irányba, amiben a randizó társaik.