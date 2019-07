Madár rabolhatta el a kutyát

Ahogy mi is megírtuk, a közelmúltban eltűnt egy csivava az angliai Paigntonból, az állat tulajdonosa szerint a kutyát egy sirály rabolta el. Bár az esetről felvétel nem készült, előfordul, hogy a madarak kisebb emlősöket ejtenek el. Viola Ross-Smith, a Brit Ornitológiai Szövetség munkatársa a Live Science-nek azt nyilatkozta, az állítólagos eseteket rendszerint nem örökítik meg, és most sem könnyű rekonstruálni a történteket.

Becca Hill, a csivava gazdája szerint a sirály helyi idő szerint július 21-én kora délután a semmiből csapott le a kertben tartózkodó négyéves kutyára, Gizmóra. A nő tehetetlenül nézte végig, ahogy a madár felkapja a kis testű állatot.

Fogalmam sincs, hogy végül eldobta-e, vagy hol lehet

– nyilatkozta Hill.

Az Egyesült Királyság lakott területein a leggyakoribb sirályfajok az ezüstsirály és a heringsirály, előbbi testhossza 68, utóbbié pedig 64 centimétert is elérhet. A mindenevő madarak gyakorlatilag bármit megesznek, akár kisebb emlősöket is. A csivavák általában 3 kilogrammosak, de a fajtának vannak kisebb példányai is, melyek nagyjából akkorák, mint a sirályok emlős zsákmányai.

Ross-Smith szerint a madarak az áldozat elkapása után rendszerint a magasba repülnek, majd elejtik a prédát. A sirályok nem szoktak messzire repülni, általában a vadászat közelében fogyasztják el a húst.

