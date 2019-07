Ez az oka, hogy mindenkire máshogy hat a marihuána

Van, aki jól érzi magát a marihuánától, van, aki elfárad tőle, és akad, aki teljesen ráparázik, és pánikrohama lesz tőle – a Western’s Schulich School of Medicine & Dentistry kutatói most egereken kimutatták, hogy ennek a különbségnek melyik agyi terület a felelőse.

„Egészen eddig nem volt biztos, hogy az agy mely specifikus régiói okozzák ezt a változatosságot a marihuána hatásában” – írta egy sajtóközleményben Steven Laviolette, a kutatás egyik vezetője. „Rágcsálókon végzett kutatásokkal sikerült megtalálnunk azt a területet, amely eldönti, hogy a marihuána milyen hatást vált ki a szervezetben.”

A kutatók a Scientific Reports tudományos folyóiratban publikálták eredményeiket, amelyekhez a kannabisz pszichoaktív hatóanyaga, a tetrahidrokannabinol (THC) patkányagyra gyakorolt hatását vizsgálták meg. Kiderült, hogy az agy egyébként jutalmazásért felelős régiójában, a nucleus accumbensben indulnak be a folyamatok a marihuána hatására, de csak akkor, ha a terület elülső fele aktív. Ilyenkor nemcsak a jutalmazás érzete indul be, hanem erősítette az opioid gyógyszerek, mint amilyen például a morfin, addiktív tulajdonságait is, és

a neuronokban megnövelte a jutalmi aktivitási mintákat.

Ha az agyi terület hátsó része volt aktív a THC hatására, teljesen más tünetek jelentkeztek, és olyan idegi aktivitás jelentkezett, mint amilyen a skizofrénia során szokott a rendellenességgel élő embereknél. A kutatók szerint valószínűleg genetikára vezethető vissza, hogy kinek mely agyi terület az aktívabb a THC hatására, és persze nem mindenkinél annyira erős a hatás, de az biztos: a nucleus accumbens felelős azért, hogy néhányan pozitív, néhányan pedig negatív élményként élik meg a marihuána fogyasztását.